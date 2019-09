“Feste disco abusive spacciate per semplici aperitivi” | a processo i titolari del Papeete

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Rossella e Massimo Casanova,delBeach (lui è anche parlamentare europeo della Lega) sono stati rinviati a giudizio a Ravenna per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o intrattenimento, in relazione a eventi organizzati nel 2016 nello stabilimento balneare.

Dalla Rete Google News

Mediagol.it

Proseguono i festeggiamenti in casa Juventus dopo la conquista del settimo scudetto di fila. Paulo Dybala si scatena in pista, ma non solo...