Evasione fiscale | il piano di Conte per combatterla | bonus per chi emette scontrini

SPILLO/ Conte - l'Evasione fiscale e lo spettro delle tasse in bolletta : Ieri da New York Giuseppe Conte ha parlato di una misura per contrastare l'evasione fiscale, individuato come il male dell'Italia

Conte : «Patto con gli italiani onesti contro l'Evasione fiscale - serve svolta radicale» : «Un patto con tutti gli italiani onesti» per affondare, stavolta davvero, la lama nel ventre dell'evasione fiscale. Una piaga «endemica» del nostro Paese e di dimensioni...

Prodi : “Italia Viva di Renzi somiglia a uno yogurt che ha scadenza ravvicinata. Pd abbia un punto nell’agenda : lotta all’Evasione fiscale” : I partiti di un “uomo solo” sono una “tragedia”, compreso quello di Matteo Renzi, Italia Viva. “Bellissimo nome. Un mio amico lo propose per uno yogurt forse per i fermenti vivi. Il problema è che lo yogurt ha una scadenza ravvicinata e questo per un partito può essere un problema”. Anche perché i partiti personali “funzionano la prima volta” e “ripeterli crea problemi”. Romano Prodi ...

Evasione fiscale : per la Cassazione la crisi di liquidità non è un'attenuante : La Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi di un aspetto particolare concernente i reati tributari. Ci stiamo riferendo alla commutazione della pena per il reato di Evasione Fiscale. Nella Sentenza 38467/19 depositata in Cancelleria il 17 settembre 2019, in estrema sintesi il Supremo Collegio ha stabilito che in caso di Evasione Fiscale la crisi di liquidità in cui potrebbe essersi venuto a trovare l'imprenditore colpevole non costituisce ...

Evasione fiscale da 170mila euro : "beccato" l'idraulico da record : La Guardia di Finanza ha scoperto che il titolare di una ditta di impianti idraulici della Valdensa, in provincia di Siena...

Evasione fiscale - tassare i prelievi non serve a nulla. Per contrastarla si può fare di meglio : Puntuale come la morte e le tasse, quando la coperta delle coperture di bilancio si conferma endemicamente troppo corta, arriva la lotta all’Evasione fiscale, una leggendaria fonte di risorse per il bilancio pubblico che ricorda l’araba fenice: che ci sia ognun lo dice, cosa sia nessun lo sa. Quando all’orgia statalista si vuol aggiungere un pizzico di schadenfreude a beneficio di dipendenti e pensionati, è sufficiente riesumare la “tassa sui ...

Calcio dominato dai procuratori - l’avvocato di Lukaku : “Terreno fertile per collusioni - conflitti di interesse ed Evasione fiscale” : Una Ferrari, una Porsche, una Range Rover. E poi uno yacht, due appartamenti a Montecarlo e sette milioni di euro in banca. È il bottino sequestrato lo scorso martedì a Christophe Henrotay, potente procuratore, tra gli altri, del portiere del Real Madrid Thibaut Courtois e di Yannick Carrasco, ex Atletico Madrid. Era in accappatoio l’agente belga quando la polizia ha fatto irruzione nel suo appartamento nel Principato alle prime ore del ...

Tagli di spesa - meno sgravi e lotta all?Evasione fiscale : il governo cerca 15 miliardi : Una quindicina di miliardi da trovare, che non sono certo pochi ma che riporterebbero l?intervento di finanza pubblica per il 2020 a dimensioni più gestibili. In cifre, è questo...

Evasione fiscale : livelli record - ma calano i controlli Milena Gabanelli in diretta : Milena Gabanelli e Rita Querzé ne discutono con Pier Carlo Padoan, deputato del Pd ed ex ministro dell’Economia

Contante - Confindustria propone una tassa sui prelievi per combattere l’Evasione fiscale : Il Centro studi di Confindustria propone una tassa sul prelievo di contanti per combattere l’evasione fiscale. La proposta, avanzata nell’ambito del dibattito in vista della prossima legge di bilancio, non comporterebbe oneri aggiuntivi netti per la finanza pubblica e consentirebbe, attraverso una commissione del 2% sui prelievi superiori ai 1500 euro mensili, di recuperare circa 3,4 miliardi l’anno che, nell’ottica di ...

Tassa su contanti e sconti carte/ Confindustria - ricetta choc contro Evasione fiscale : Tassa sui contanti e sconti su pagamenti elettronici e carte: la ricetta 'choc' del Centro Studi di Confindustria per combattere l'evasione fiscale