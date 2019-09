Chiamatemi Anna 3 su Netflix ha una data | in un video il cast annuncia l’arrivo della

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 25 settembre 2019) Dopo un anno di attesa,3 ha finalmente unaper il debutto su. Basata sul romanzodai capelli rossi di Lucy Maud Montgomery, e adattato sullo schermo da Moira Walley-Beckett, la serie racconta le avventuregiovane orfanaShirley che per un errore viene mana vivere con gli anziani fratelli Marilla e Matthew Cuthbert. Dopo un'iniziale diffidenza, i due cominceranno a conoscerla meglio, e la bambina cambierà per sempre le loro vite. La serie è prodotta dalla Northwood Entertainment e va in onda sulla rete televisiva canadese CBC Television. Dal 2017 viene distribuita a livello internazionale da. Dopo una prima stagione composta da 7 episodi e una seconda da 10, lo show è stato rinnovato lo scorso agosto.3, il cui titolo originale è Anne With An E, ha debuttato in Canada il 22 settembre e andrà in onda a cadenza ...

