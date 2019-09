Avellino | uccise la sorella 19enne | evade grazie a un permesso premio

Avellino - uccise sorella 19enne : evade da casa lavoro dopo un permesso premio : Ignazio Riccio Carabinieri e polizia sono alla ricerca di elementi che possano indirizzare le ricerche dell'ex pastore. Si teme che possa essere tornato nuovamente a Montoro per risolvere a modo suo le questioni ereditarie con i suoi familiari Era il 1997 quando Alfonso D’Aponte, pastore di 53 anni di Montoro, in provincia di Avellino, uccise la sorella Anna, una ragazza di appena 19 anni, per questioni legate all’eredità. Fu ...