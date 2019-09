Tennis – Dall’Inter ai problemi fisici | Fognini sincero | “l’ipotesi di operarmi c’è! E su

Fonte : sportfair

(Di martedì 24 settembre 2019) Fabio, l’esperienza alla Laver Cup, ie l’inizio super della sua Inter: le parole del numero 1 delazzurro E’ unsoddisfatto e carico, quello rientrato a Genova dopo l’avventura splendida alla Laver Cup. Il numero 1 delitaliano si è aggiudicato l’importante competizione insieme al Team Europa e oggi ospite di “Regolandia” all’ospedale G Gaslini, ha raccontato la sua esperienza: “è stata una settimana che non dimenticherò mai: la considero un premio per quello che ho costruito in 15 anni di carriera: è un’esperienza che porterò dentro di me“. AFP/LaPresse “Nadal e Federer? Sono ragazzi semplici che sanno stare in compagnia e si divertono tanto: ti mettono a loro agio ed è una bella cosa considerato che sono la storia del nostro sport: sono unici da ogni punto di ...

OrazioRonnye9 : FOGNINI SI RACCONTA: DALL'INTER ALLA LAVER CUP | -