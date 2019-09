Razzismo nel calcio | Antonio Conte | “Certi giornalisti alimentano spirale d’odio Se

Buu a Dalbert - Infantino si indigna. Ma il Razzismo nel calcio italiano non viene punito (Lukaku a Cagliari) : Ancora razzismo sui campi da calcio italiano. Non c’è da meravigliarsi considerate di volta in volta le reazioni dei club interessati, reazioni sempre improntate all’omertà. Oggi a Parma Atalanta-Fiorentina è stata interrotta per 3 minuti a causa degli insulti razzisti della curva bergamasca all’indirizzo del terzino della Fiorentina Dalbert. È giusto partire dalle dichiarazioni di Gasperini, rendono bene l’idea: «I cori ...

Moratti : “San Siro è un pezzo di storia di tutti. Nel nuovo stadio basta Razzismo” : Il Corriere della Sera Milano intervista Massimo Moratti sulla questione nuovo San Siro. L’ex presidente dell’Inter è d’accordo con il sindaco Sala: la cittadinanza deve conoscere i progetti in ballo, per una questione di trasparenza. “Non penso a un referendum per votare la soluzione più gradita. Ovvio che le società debbano assumersi fino in fondo tutte le responsabilità di un progetto storico così ampio. Ma è bello che ...

Razzismo - tanti episodi nelle ultime settimane : il duro commento di Rashford : “Mi sembra che anziche’ andare avanti, si stiano facendo passi indietro”. E’ il commento di Marcus Rashford, attaccante del Manchester United e della nazionale inglese dopo gli ultimi episodi di Razzismo. Sono stati vittima Lukaku, lo stesso Rashford, Abraham e Pogba. “E’ dura ma come state vedendo in giro per il mondo, le persone stanno prendendo posizione e penso che in questo momento sia tutto quello ...

«Siete di Napoli? Allora non entrate» - il Razzismo nella discoteca vip di Ibiza : «Non ci hanno fatto entrare perché siamo napoletani». Nel raccontarlo sono ancora scioccati ma decisi a non far passare l?episodio sottobanco. Vittime della discriminazione...

Juventus-Napoli - niente tagliandi ai nati in Campania : club bianconero nella bufera per… “Razzismo pratico applicato” : La decisione della società campione d’Italia di vietare la vendita dei biglietti per il big match ai nati in Campania ha fatto scoppiare una clamorosa polemica bufera sulla Juventus, dovuta ad una scelta alquanto singolare assunta dal club bianconero per quanto riguarda il big match con il Napoli in programma il 31 agosto all’Allianz Stadium. Tano Pecoraro/LaPresse La società del presidente Agnelli ha deciso di vietare la ...