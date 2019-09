Politica | un argomento tabù in famiglia?

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 24 settembre 2019) A tavola non si parla di. È una regola del bon ton, che tuttavia non fa fatica ad essere rispettata, perché sembra proprio che, in Italia, parlare diinnon sia proprio all’ordine del giorno. Non è facile reperire evidenze di questo assunto, ma un esempio molto interessante lo troviamo nel post di Silvia “Mio figlio parla di”, del sito Genitori Crescono.Nel marzo 2018, Silvia scrive che “con un certo stupore, ho scoperto che mio figlio, di 14 anni, aveva un’idea, anche se un po’ approssimativa, del programma proposto dai partiti maggiori” e aggiunge che “non stava riportando delle conversazioni o delle opinioni sentite da noi”, per concludere “se mio figlio avesse votato il giorno dopo, avrebbe votato qualcuno che io non avrei mai votato. Fortunatamente non qualcuno di ...

Budulacci70 : @EnricoLetta A #Salvini non interessava risolverlo. Anzi. In questo modo aveva almeno un argomento da usare per la… - GiovanniBL_ : @ChiaraFederici6 @IlReverendo71 ...mi dispiace per Lei. Ma a me non frega poi tanto questo argomento (da leghista).… - 8_ferro : @mgmaglie @StaseraItalia È un argomento su cui Piallarli tanto quanto sulla politica migratoria. ?????????????????? -