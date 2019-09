Ocean Viking | la nave Ong sbarca a Messina 182 immigrati

Migranti - arrivata a Messina la Ocean Viking : sbarcano 182 persone : La nave Ocean Viking, con a bordo 182 Migranti, è arrivata al porto di Messina: le persone che si trovano sulla nave, tra cui anche una neonata di soli otto giorni, sbarcheranno al molo Norimberga e poi verranno accompagnati nell'hotspot di Bisconte. La decisione di far sbarcare i Migranti a Messina è stata presa ieri dal Viminale.Continua a leggere

Ocean Viking a Messina : La Ocean Viking è arrivata a Messina. I 182 profughi a bordo, soccorsi al largo della Libia, saranno presto trasferiti all'hotspot di Bisconte dopo la decisione del Viminale di assegnare Messina come porto sicuro di sbarco alla nave di Sos Mediterranèe e Medici Senza Frontiere. Tra i 182 migranti ci sono 14 sono bambini, tra loro una neonata con appena dieci giorni di vita. Al molo Norimberga sono in attesa dello sbarco le ...

La Ocean Viking è arrivata a Messina : 8.21 E' arrivata davanti al porto di Messina la Ocean Viking, la nave di Sos Mediterranée e Medici senza frontiere con 182 migranti tra cui donne e bambini uno dei quali neonato,soccorsi nei giorni scorsi davanti alle coste libiche. Forze dell'ordine,Croce rossa,esponenti del Comune e volontari attendono i profughi,che saranno portati nell'hotspot di Bisconte,allestito nella caserma Gasparro.La decisione di indicare Messina come porto è stata ...

La Ocean Viking sbarcherà a Messina - dura reazione di Matteo Salvini : Mauro Indelicato Dopo Lampedusa tocca a Messina. I migranti della Ocean Viking sbarcheranno domani. Il leghista: "È cambiato tutto" Mentre il Viminale è alle prese con i preparativi per il summit di La Valletta, la Ocean Viking ottiene il via libera per sbarcare in Italia. I 182 migranti a bordo della nave dell’ong Sos Mediterranée, che opera assieme a Medici Senza Frontiere, sbarcheranno a Messina domani mattina. È questo il porto ...

Migranti - assegnato porto di Messina alla Ocean Viking : Aggiornamento ore 22:30 - Il Viminale ha accolto l'appello della Ocean Viking e ha concesso lo sbarco nel porto di Messina. La nave sta affrontando condizioni meteorologiche avverse a largo di Linosa e a bordo ci sono 14 bambini, la più piccola è una neonata di soli otto giorni.Ocean Viking chiede un porto sicuroLa Ocean Viking, nave delle Ong SOS Méditerranée e Medici Senza Frontiere, è ancora in mare e ha a bordo 182 Migranti salvati in ...

Sbarchi - al vertice di Malta l'Italia punta i piedi con la Ue. E la Ocean Viking approda a Messina : Le due richieste di Lamorgese al summit della Valletta: la redistribuzione riguardi anche i migranti economici, e i rimpatri siano a carico dell'Europa. Porto sicuro in Sicilia come prova di buona volontà per i 182 naufraghi soccorsi dalle Ong negli ultimi giorni

La Ocean Viking in Italia Aperto il porto di Messina : Redazione Il via libera del ministero dell'Interno Messina, Italia. È questo il porto sicuro assegnato alla nave Ocean Viking di Msf e Sos Mediterranée dal ministero dell'Interno Italiano. Il prefetto Luciana Lamorgese ha Aperto l'approdo siciliano all'imbarcazione che, in diverse operazioni di salvataggio, ha raccolto 182 migranti in mare. Accolto, dopo diversi giorni in acqua, il grido d'allarme delle Ong che si trovano ad ...

