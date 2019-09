Madre di Arisa indagata per truffa in concorso all' Inps | ha finto di non poter camminare

Scaldalo falsi invalidi a Potenza - anche la Madre di Arisa indagata : anche la madre di Arisa indagata per lo scandalo falsi invalidi a Potenza . Stando a quanto rivelato da Mattino 5 nella puntata del 24 ottobre, Assunta Sartasiero sarebbe indagata per truffa in concorso nei confronti dell'Inps, dopo aver percepito 24000 euro di rendite ottenute in assenza di requisiti. La madre di Arisa è indagata a piede libero per truffa. Nel video diffuso dalla Questura, si nota distintamente una signora che si dedica alla ...

Arisa - la Madre indagata nello scandalo dei falsi invalidi di Potenza : fingeva di non poter camminare per avere 805 euro al mese : Tra gli indagati dell’inchiesta sui falsi invalidi di Potenza c’è anche la mamma della cantante Arisa. È lo scoop rivelato oggi da Mattino 5 e confermato dalla Procura di Potenza secondo cui Assunta Santarsiero, 62 anni, è indagata con l’accusa di truffa in concorso nei confronti dell’Inps per essersi spacciata per invalida e aver ottenuto così 24mila euro di sussidi che non le sarebbero spettati. La donna è indagata a ...