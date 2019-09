Iva Zanicchi contro Alba Parietti | Attacchi Salvini ma i tuoi compagni ci

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 24 settembre 2019) Jacopo D'Antuono Ivadifende a spada tratta Matteonel confronto a Live Non è la d'Urso dove ha partecipato ancheIvahanno seduto una a fianco all'altra durante l'intervista scon Matteoa Live Non è la d'Urso. Mentre laha duramente attaccato il leader della Lega, contestando il suo operato politico, Ivaha invece orgoliosamente preso le parti dell'ex ministro, difendendolo a spada tratta. Ivavsa Live Non è la d'Urso "In realtà non ha bisogno di un avvocato difensore", ha precisato Ivadurante il confronto. "L’ho visto a lavoro in Europa. Non si può accusare di essere vagabondo, anzi è uno che lavora moltissimo". L'opinionista ha raccontato un aneddoto, esaltando le doti di Matteocome padre: "Mi ha presentato sua figlia e l'ho vista ...

trash_italiano : Iva Zanicchi cancelled? #noneladurso - chiarabucci9 : @matteosalvinimi Quella banale e di basso livello trasmissione ha solo messo in luce che anche Iva Zanicchi è stata… - L_Pigna : RT @FulvioPaglia: In tv, in questo momento, si può votare: chi ti piace tra Salvini, Idris, Iva Zanicchi, Asia Argento, Alba Parietti e Ald… -