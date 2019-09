I conti della crisi saudita non tornano

Forze dell’ordine - al via 12mila assunzioni : chiamate dopo l’ok della Corte dei conti. Il premier : “Sicurezza priorità per il governo” : Manca solo il lasciapassare della Corte dei Conti, poi le chiamate potranno partire. Sono quasi 12mila le assunzioni tra le Forze dell’ordine previste dalle tabelle pubblicate sul sito del ministero della Pubblica amministrazione. Lo sblocco è previsto da un decreto già firmato: uno degli ultimi atti del governo gialloverde. L’infornata interesserà tutti di corpi, dalla Polizia ai Vigili del fuoco. Un “segnale importante” ...

DIETRO LE QUINTE/ Da M5s a Renzi - il Burattinaio della crisi ha sbagliato i conti : L'ultima crisi di governo cela un progetto il cui pieno possesso è sfuggito ad ognuno dei protagonisti. Ed ha a che fare con M5s

Bentley - Il giro a Vairano della continental GT - VIDEO : Il dodici cilindri della Bentley Continental GT non è pensato solo per muovere con estrema grazia la muscolosa gran turismo britannica. Con 635 CV, il 6.0 biturbo può dire la sua anche in pista, soprattutto grazie alla nuova configurazione tecnica di questa coupé, che nella sua terza generazione è diventata più atletica, snella e divertente da guidare. Più dinamica che mai. Pur non essendo concepita per i cordoli, la Continental GT non delude ...

Ischia - ecco le “pasta grannies” : “Raccontiamo su Youtube le tradizioni della tavola” : Tagliatelle al sugo di coniglio e ravioli di ripieni di gamberi: così le casalinghe isolane aprono le loro cucine alla Youtuber Vicky Benninson

Giro della Toscana – La vittoria del guerriero : Giovanni Visconti trionfa a Pontedera : Visconti super sul traguardo di Pontedera: il ciclista di origini sicialiane ha la meglio su Bernal sul finale e si prende il Giro della Toscana Un’emozione indescrivibile, oggi, al Giro della Toscana, per Giovanni Visconti. Dopo una brutta caduta che ha reso complicata la stagione 2019, il ciclista torinese di origini siciliane, ha conquistato oggi una vittoria davvero unica, battendo sul finale Egan Bernal, che si è dovuto ...

‘A chi fa gola Firenze’ - vi raccontiamo la nostra inchiesta sull’urbanicidio della città : di Antonio Fiorentino, archittetto urbanista, perUnaltracittà La saturazione turistica di Firenze ha ormai raggiunto livelli non più sopportabili. Si moltiplicano incontri, studi, mobilitazioni contro la città fabbrica del turismo e contro le sue storture infrastrutturali (nuovo aeroporto, tunnel Tav e tramvia) destinate a peggiorarne la condizione. Recentemente il dibattito sembra essersi concentrato (arenato?) sull’ingombrante presenza delle ...

Storie Minime : in access su Rai3 i racconti della gente comune : Storie Minime “Ci sono momenti della nostra vita che non dimenticheremo mai e all’improvviso può nascere la voglia di raccontarli, magari davanti a una telecamera”. Da stasera, alle 20.25 su Rai3 – nello slot occupato nelle ultime settimane da Boez, Andiamo via – arriva Storie Minime, il nuovo racconto dell’access prime time dedicato a piccole (grandi) Storie quotidiane, che arrivano dal basso e restano nitide come ...

La Corte dei conti della Lombardia ha condannato Roberto Formigoni e altri al risarcimento di circa 47 - 5 milioni di euro per il caso della Fondazione Maugeri : La Corte dei Conti della Lombardia ha condannato Roberto Formigoni e le altre persone coinvolte nel caso di corruzione intorno alla Fondazione Maugeri al risarcimento di un danno erariale pari a circa 47,5 milioni di euro. La Corte dei Conti

La Corte dei conti della Lombardia ha condannato Roberto Formigoni e altri al risarcimento di circa 47 - 5 milioni di euro - sul caso della Fondazione Maugeri : La Corte dei Conti della Lombardia ha condannato Roberto Formigoni e le altre persone coinvolte nel caso di corruzione intorno alla Fondazione Maugeri al risarcimento di un danno erariale pari a circa 47,5 milioni di euro. La Corte dei Conti

LIVE Italia-USA 1-2 - Finale Mondiali Under 18 volley in DIRETTA : azzurre troppo discontinue - set della sopravvivenza! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-3 Mani-out di Bolzonetti. 2-3 Primo break del set per le ragazze a stelle e strisce. 2-1 Pipe vincente di Omoruyi! 1-0 Inizia il quarto set, primo punto per l’Italia. 18-25 L’Italia sta avendo troppi passaggi a vuoto, sta giocando bene a tratti, ma stasera sta mancando la continuità. 18-22 Gli USA si sbloccano con una fast stratosferica. 18-21 DOPPIO ACE DI BOLZONETTI, SI ...

conti pubblici - la proposta su tavolo della Commissione : “Meno paletti da rispettare e incentivi a investire in progetti strategici” : Semplificare i (troppi) parametri che Bruxelles prende in considerazione per valutare l’andamento delle finanze degli Stati membri. Riducendoli a due: un obiettivo di riduzione del debito pubblico e un limite all’aumento della spesa corrente al netto degli interessi. In parallelo, consentire di sottrarre dal calcolo di quella spesa – e quindi dal deficit – i soldi investiti in progetti strategici a livello europeo, come ...

Vuelta a España 2019 : i possibili scenari tattici della tappa di oggi (14 settembre). Resa dei conti definitiva a Plataforma de Gredos : 20esima tappa della Vuelta a España 2019 in programma oggi, l’ultima frazione di montagna. Da Arenas de San Pedro si fanno 190 km per arrivare a Plataforma de Gredos. In programma ben 6 GPM di cui 2 di prima categoria. Le previsioni parlano di giornata da tregenda. Qua Alejandro Valverde ha l’ultima occasione per provare a recuperare i 2’50” che lo separano di Primoz Roglic. Miguel Angel Lopez e Tadej Pogacar, invece, ...

Lo scheletro della manovra. Niente fuochi d'artificio - complesso già far quadrare i conti : La consapevolezza che la manovra non potrà essere lo scrigno dei sogni si fa ogni giorno che passa sempre più forte nelle stanze del governo. Già non si sa come far quadrare i conti con le spese obbligate, figurarsi pensare ai fuochi d’artificio. Mitezza, insomma. Certo il clima è cambiato, lo spread ha toccato i minimi dall’agosto dell’anno scorso, il bazooka di Draghi è tornato carico, ...

Sondaggi elettorali - continua calo della Lega : in recupero il M5s - ma il Pd resta avanti : Un Sondaggio realizzato da Tecnè per Quarta Repubblica evidenzia il continuo calo di consensi della Lega, che perde ancora mezzo punto percentuale ma rimane il partito più votato. Inseguono il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle: i pentastellati recuperano qualche voto e si avvicinano ai dem.continua a leggere