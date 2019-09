Fuga d’autunno | alla ricerca del faro perfetto

Fonte : vanityfair

(Di martedì 24 settembre 2019)di Pigeon Point, CaliforniaPhare du Petit Minou, Franciadi Tourlitis, Isola di Andros, GreciaLanterna, Genova, ItaliaTorre de Hércules, SpagnaKiz Kules, TurchiaDi solito, le loro storie si intrecciano con miti, leggende e misteri di ogni tempo. Vedete bene che sono protagonisti di alcuni dei film campioni d’incassi al botteghino, come “La luce sugli oceani”, “Shutter island” o il più recente “The vanishing”. Le loro figure si stagliano imponenti sopra rocce a picco sul mare, ben visibili dai marinai di ogni epoca. Spesso sinonimo di solitudine, oggi sono visti come una delle poche (e romantiche) possibilità dida questa vita frenetica e (troppo) ricca di conoscenze e contatti. Stiamo parlando dei fari, una delle strutture più affascinanti di sempre, che ancora oggi continua a illuminare la via delle barche in tempesta e a simboleggiare un porto sicuro, casa. Alcuni ...

