Falsi Invalidi | Spunta il Nome Di Una Nota Cantante!

Fonte : gossipnews.tv

(Di martedì 24 settembre 2019) La madre di unacantante italiana è tra gli indagati nell’inchiesta della Procura di Potenza sui. La donna infatti da anni percepisce una pensione dità ma un servizio esclusivo mandato in onda da Mattino 5 ha svelato la truffa. Ecco nei dettagli cosa è successo. Assunta Santarsiero è conosciuta per essere la madre della cantante Arisa ma adesso il suoè noto anche perché compare nella lista degli indagati a piede libero della Procura di Potenza nell’inchiesta dei. La donna infatti è accusata di truffa ai danni dello stato per 24 mila euro perché dal 2017 percepisce una pensione dità di circa 800 euro al mese che in realtà non le spetta. A svelare la truffa della signora Assunta è stato il programma Mattino 5, presentato da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, i due conduttori hanno infatti mostrato un video ...

fanpage : Falsi invalidi, indagata la mamma della cantante Arisa: 'Faceva finta di non poter camminare' - Striscia : Si fingono invalidi per chiedere l'elemosina. E guardate come reagiscono con il nostro Jimmy Ghione ??… - repubblica : Falsi invalidi, indagata la madre della cantante Arisa: 'Alle visite in carrozzina per ingannare commissione' -