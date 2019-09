Falsi invalidi | indagata la mamma di Arisa | lo scoop di Mattino Cinque «Fingeva di non

Fonte : attualitavip.myblog

(Di martedì 24 settembre 2019) Ladella cantantesarebbe tra gli indagati in un’inchiesta suia Potenza: a dare la notizia, che ha destato decisamente scalpore, la trasmissione Mediaset, questa mattina. Assunta Santarsiero, 62 anni, questo il nome della donna, è residente a Pignola un paese a pochi chilometri da Potenza. In una nota rilasciata proprio da Mediaset si legge che «in merito all’inchiesta deidi Potenza è stata data la notizia che tra gli indagati c’è anche ladella cantante». La signora Santarsiero avrebbe truffato l’Inps per 24mila euro: èa piede libero, nell’inchiesta che ha svelato compravendite di attestati dità ecertificati medici. L’operazione è scattata ieri: nel video diffuso dalla questura si vede una signora che si dedica al giardinaggio, e quella signora del video è proprio la ...

