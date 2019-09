Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 24 settembre 2019)da New York parla diffusamente con Corriere della sera, Repubblica e Fatto quotidiano dell’accordo di Malta sui migranti. Non fa un frontale con l’ex ministro Salvini, ma il messaggio è chiaro:“Intanto un atteggiamento inutilmente litigioso, e di Salvini state parlando voi - dice il premier - non ha portato a noi alcun vantaggio. Siamo a un primo contributo che verrà portato dinanzi la Commissione, e siccome non siamo 4, 0 5 o 10 Paesi, ma 27, chi non aderirà dovrà essere penalizzato”.Per il premier italiano la grande novità è mettere nero su bianco che possono essere individuati porti alternativi a quelli italiani:“E’ un meccanismo che abbraccia tutti i richiedenti asilo, non solo quelli che ne hanno diritto, e siccome sono tutti quelli che lo chiedono siamo di fronte a una svolta significativa, si ...

marino29b : RT @fanpage: Migranti, Conte contro Salvini: “Accordo di Malta dimostra che litigare e provocare è inutile” - TestaItaliana : Informarsi è cosa buona e giusta!! Conte: 'Provocare era inutile' - gallianocilibe1 : RT @HuffPostItalia: Conte: 'Provocare era inutile' -