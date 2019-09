Sicurezza stradale | al via il progetto EDWARD delle polizie stradali europee

Sicurezza stradale - l’ABS compie 50 anni : L’accelerazione da 0 a 100 km/h, o la velocità massima, o ancora il numero di cavalli, per non parlare del rapporto peso potenza. Sono i principali valori che prendiamo in considerazione quando pensiamo di aver trovato l’auto dei nostri sogni. Ma in pochi, però, si soffermano su un dato decisamente essenziale, soprattutto quando si viaggia ad andature elevate: lo spazio di frenata. Si tratta della distanza che un veicolo percorre fra l’inizio ...

Sicurezza : necessari corsi di educazione stradale per i giovani : “Con la fine delle vacanze e l’inizio dell’anno scolastico, ci attiveremo per riproporre corsi di educazione stradale destinati ai giovani delle medie inferiori. Un’iniziativa già realizzata qualche anno fa dall’Automobile Club Milano che oggi, purtroppo anche alla luce degli sconvolgenti e recenti fatti di cronaca, risulta quanto mai utile e necessaria”. A dirlo Geronimo La […] L'articolo Sicurezza: necessari corsi di educazione stradale ...

Sicurezza stradale : per la Cassazione anche chi viaggia dietro deve indossare le cinture : Recentemente la Corte di Cassazione ha emesso l'Ordinanza 21991/2019 nella quale è tornata ad occuparsi di Sicurezza stradale. In particolare, il Supremo Collegio ha precisato che il passeggero che siede sul sedile posteriore di un automezzo può essere ritenuto, almeno in parte, corresponsabile in caso di eventuali danni o lesioni che dovesse subire a causa di un incidente stradale o di un sinistro per non aver indossato le cinture di Sicurezza. ...

Sicurezza stradale - Viminale : incidenti in calo ma aumentano le vittime : Cala il numero degli incidenti stradali in Italia ma cresce quello delle vittime: è quanto emerge dal dossier del Viminale sull’attività svolta nell’ultimo anno. Tra il 1° agosto 2018 e il 31 luglio 2019 gli incidenti su strade e autostrade sono stati 73.408, il 2,8% in meno rispetto all’anno precedente (75.541). Nonostante ciò, è cresciuto del 6%, arrivando a 1.727, il numero di coloro che hanno perso la vita. L’anno ...

Sicurezza stradale a Scicli - incontro di Forza Italia : “La Sicurezza stradale sia una priorità". incontro produttivo tra Forza Italia Giovani Scicli ed il Comando dei Vigili Urbani

Sicurezza stradale a Scicli - appello di Forza Italia : Alla luce delle tragedie avvenute sulle strade in questi giorni d'estate, interviene il gruppo di Forza Italia al consiglio comunale di Scicli