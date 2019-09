Rimini | pitbull sfugge ad una bambina ed uccide il cane di una passante

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 23 settembre 2019) Una terribile tragedia si è verificata ieri mattina, domenica 22 settembre, a, precisamente sul lungomare Augusto Murri, dove undi razzaha improvvisamente azzannato e ucciso ildi una, una donna milanese che stava passeggiando insieme ai suoi due volpini. Secondo quanto riferisce la stampa locale, in particolare la testata giornalistica online,Today, l'incidente si è verificato all'altezza del bagno 51. Ilera tenuto al guinzaglio da unae con lei c'era il padre. Pare, almeno così si apprende dalle indiscrezioni che giungono dall'Emilia, che il molosso fosse di proprietà della sorella del papà della bimba, il quale era stato dato momentaneamente in affido all'uomo. Forse una distrazione per una telefonata Al momento non è ancora ben chiaro che cosa sia successo ieri mattina a: secondo le ricostruzioni operate dagli ...

SettenewsWeb : E’ successo tutto in pochi secondi, senza che qualcuno abbia potuto intervenire: un cane pitbull tenuto al guinzagl… - news_rimini : Pitbull sfugge a una bambina e azzanna a morte un volpino - AntonioCervone : ?? Pitbull sfugge alla bambina che lo tiene al guinzaglio e azzanna e uccide un altro cane -