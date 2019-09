Migranti | Fico | ‘patto Malta primo passo nella giusta direzione’

Migranti : Fico vede Tsipras - ‘non più rinviabile revisione Regolamento Dublino’ : “La Grecia, come l’Italia, ha dato un contributo significativo in termini di accoglienza, ma si tratta di un fenomeno che deve essere affrontato dall’Europa in modo solidale e responsabile. Per questo non è più rinviabile la revisione del Regolamento di Dublino sulle competenze e sugli obblighi inderogabili di tutti gli Stati membri”. Lo scrive su Facebook il presidente della Camera Roberto Fico, dopo aver ricevuto ...

Migranti : Sea watch - 'Malta invii motovedetta per soccorrere 45 persone in difficoltà' : Palermo, 18 set. (AdnKronos) - "Dopo che #Moonbird ha confermato la posizione fornita da Alarm_phone, Malta ha inviato un elicottero a monitorare l'imbarcazione alla deriva nella loro zona SAR. Chiediamo che Malta invii una motovedetta per procedere al soccorso prima che la situazione peggiori". Cos

Secondo l’Onu la Libia è corresponsabile del traffico di Migranti : Foto di Benjamin Lowy/Getty Images Uomini e donne intercettati in mare solo per essere condotti in centri di detenzione non ufficiali, dove saranno torturati, posti in schiavitù, stuprati e infine rivenduti ai trafficanti, da funzionari del governo corrotti e senza scrupoli. A puntare il dito contro le autorità libiche questa volta non è un organizzazione umanitaria, ma un rapporto ufficiale delle Nazioni Unite, redatto servendosi delle ...

Pm Salvatore Vella all'Onu per incontro su traffico Migranti : Palermo, 11 set. (AdnKronos) - Il Procuratore aggiunto della Repubblica di Agrigento Salvatore Vella oggi partecipa come primo relatore all'incontro sul "Smuggling - traffico di migranti" presso l'Onu che si terrà al Vic (Vienna International Center), portando dinanzi ai rappresentanti degli Stati d