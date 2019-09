Juventus | pessime notizie per Agnelli | titolo in borsa sospeso per crollo

Fonte : juvedipendenza

(Di lunedì 23 settembre 2019)– Se la squadra bianconera, seppur con qualche difficoltà, è riuscita sin qui a mantenere la sua imbattibilità sia in campionato che in Champions, certamente diverso è il momento che sta attraversando ildel club in. Giornata fortemente negativa per lain. Ildel club bianconero è infatti statoper eccesso di ribasso, arrivato all’8%.in: i dettagli Forti vendite e vistoso calo del valore delle azioni, per effetto, come prevedibile, dell’annuncio da parte del club del rosso di bilancio di quasi 40 milioni di euro. Investitori non rassicurati dalla prevista ricapitalizzazione di circa 300 milioni. Un trend in calo, quello fatto registrare dalla, che va avanti da diverse settimane, visto che durante il mese di agosto ilera arrivato a toccare anche quota 1,58, prima di iniziare la ...

news24_napoli : La Juventus crolla in borsa, titolo sospeso per eccesso di ribasso: pessime notizie per… - NapoliAddict : La Juventus crolla in borsa, titolo sospeso per eccesso di ribasso: pessime notizie per Agnelli | AreaNapoli - SiamoPartenopei : La Juventus crolla in borsa, titolo sospeso per eccesso di ribasso: pessime notizie per Agnelli -