I Cinque Stelle perdono consensi su Facebook | meno fan per Di Maio e Grillo

Gian Marco Centinaio - il candidato alle Regionali in Umbria di Pd e Cinque Stelle faceva il tifo per lui : "Grande ministro Centinaio". No, a dirlo non è Matteo Salvini bensì il candidato alle Regionali in Umbria di Pd e Cinque Stelle. A Vincenzo Bianconi non bastava aver spifferato il nome di chi aveva votato (Nicola Alemanno, civico di centrodestra), perché sulla pagina Twitter del nuovo volto dell'inc

Umbria Regionali - il candidato Pd e Cinque Stelle votava centrodestra : schiaffo all'inciucio : Vincenzo Bianconi è il nuovo candidato alla presidenza dell'Umbria che Pd e Cinque Stelle hanno designato per il loro Patto Civico. "Ho detto sì perché ho cercato sempre di contribuire al cambiamento. Faccio vita di sindacato di categoria da quando avevo 16 anni. Per dieci anni sono stato presidente

Umbria - l'imprenditore Bianconi il candidato di Cinquestelle e Pd : E' l'imprenditore Vincenzo Bianconi il candidato civico di Cinquestelle e Pd per le prossime elezioni regionali in Puglia

Le critiche di Di Battista generano polemiche nel Movimento Cinque Stelle : La polemica che vede coinvolti in questi giorni 2 leader dei pentastellati è esplosa nel Movimento Cinque Stelle dopo le dichiarazioni del leader storico dei grillini Alessandro Di Battista sull'accordo con il Partito Democratico. Di Battista, pur essendo fuori dalla squadra dei Parlamentari del Movimento Cinque Stelle, non ha mai perso occasione per esprimere la propria opinione sulle politiche seguite da Di Maio e Giuseppe Conte....Continua a ...

I Cinquestelle spingono su taglio parlamentari. Cautela Pd - che frena su legge elettorale : Luigi Di Maio lancia un aut aut agli alleati di governo sul taglio degli eletti: "La fiducia si dimostra. E in questo caso alla prova dei voti in Parlamento. E la prima prova di questo governo e' il taglio dei parlamentari". Il leader pentastellato fissa anche la dead line: entro le prime due settimane di ottobre. Proprio mercoledi' la Conferenza dei capigruppo di Montecitorio stabilira' il calendario dei lavori dell'Aula e, quindi, la data ...

Regionali - svelato il voto su Rousseau : anche gli iscritti Cinque Stelle dicono sì al Patto Civico in Umbria : "Come sempre nel Movimento vince la democrazia". Così il Blog delle Stelle saluta il fatto che "oggi migliaia di cittadini hanno scelto, attraverso la partecipazione su Rousseau, di dare vita a un Patto Civico per l'Umbria". "Questa è la strada che abbiamo proposto e che i cittadini hanno confermato

"Con i Cinque Stelle toglieremo la questione sociale alla destra" - dice Speranza : In un'intervista a Il Fatto Quotidiano, il ministro della Salute Roberto Speranza sostiene che “la nascita di questo governo è un successo perché il dialogo tra M5S e centrosinistra può consentire di rimpossessarci della questione sociale che la destra ci ha sfilato negli ultimi anni”. La sinistra, secondo il titolare del dicastero della Salute, in questi anni “è stata incapace di rappresentare una forte domanda di protezione che emergeva in ...

Di Battista contro il Pd : "E' pericoloso" | L'appello ai Cinquestelle : "Non fidatevi" : L'attacco su Facebook: "Sono da sempre contrario a un governo con i dem, non voglio destabilizzare ma è il partito più ipocrita d'Europa"

Alessandro Di Battista avvisa i Cinque Stelle : "Occhio - non fidatevi del Pd". Gli otto inconfutabili punti : Alessandro Di Battista mette in guardia i grillini: "Non fidatevi del Pd". otto i punti elencati su Facebook con i quali tenta l'arduo convincimento degli "ex colleghi". Primo tra tutti il commento sulla scissione del Partito Democratico: "Non vi fidate del PD derenzizzato, ripeto, Renzi ci ha lasci

Ecco la fase due dell'esperimento laziale tra Pd e Cinque stelle : Roma. Lo chiamavano non per niente “laboratorio Lazio”: era il 2018 e la Regione Lazio faceva da specchio rovesciato all’Italia in cui il Pd era scivolato all’indietro e il M5s in avanti. Non c’era un governo Lega-Cinque stelle, dunque, ma un Nicola Zingaretti rieletto governatore – anche se non esa

Di Stefano : "Non mi fido del Pd"Bomba Cinque Stelle sul governo : “Non mi fido nel del Pd, né di Renzi, né della Lega. Se Renzi pensa di fare giochini di palazzo per sedersi al tavolo e avere piu potere noi un Matteo lo abbiamo appena lasciato a casa se Renzi vuole fare la stessa fine si accomodi pure. Invito il Matteo nuovo all'accortezza, E’ il momento di stare attenti a quello che si fa ”. Segui su affaritaliani.it

