Domenica Live | Francesca e Giorgio vittime di un complotto | la De Andrè accusa Gennaro di

“La mia gravidanza?”. Jasmine Carrisi fa chiarezza a Domenica Live e racconta a tutti cosa succede : Ma Jasmine Carrisi, la figlia di Loredana Lecciso e Al Bano, è incinta? Lei e la mamma sono state ospiti della puntata di ‘Domenica Live‘ e naturalmente la ragazza ha approfittato dell’intervista per dire la sua su alcune voci circolate sul suo conto che la vedrebbero fidanzata con il figlio di Biagio Antonacci e Marianna Morandi. Barbara D’Urso ha rimarcato la forza di Jasmine Carrisi che ogni giorno deve fare i conti con i subdoli attacchi ...

“Domenica Live” – “Live – Non è la D’urso” – Puntata del 22 settembre 2019. Ospiti e temi dei due programmi di Barbara D’Urso. : La domenica di Canale 5 è Live, con Barbara D’Urso. La conduttrice, infatti, è in video per oltre cinque ore con due trasmissioni. Da metà pomeriggio, precisamente dalle 17:25 alle 18:50 con Domenica Live, la sera dalle 21:30 e fino a notte inoltrata ossia verso l’1:30 con Live – Non è la D’Urso. Vediamo temi […] L'articolo “Domenica Live” – “Live – Non è la D’urso” – Puntata del 22 settembre 2019. ...

Domenica Live : furia Francesca De Andrè su Gennaro - Fabrizia e Cristiano : Francesca De Andrè, furia a Domenica Live: pesanti bordate su Gennaro, Fabrizia e Cristiano Francesca De Andrè è sbarcata a Domenica Live con Giorgio Tambellini. I due sono da poco tornati assieme dopo che la ragazza ha chiuso la love story decollata al Grande Fratello con Gennaro Lillio. Nello studio Francesca è stata una furia, […] L'articolo Domenica Live: furia Francesca De Andrè su Gennaro, Fabrizia e Cristiano proviene da Gossip e Tv.

Loredana Lecciso/ Frecciatina a Romina? 'I miei figli sono vaccinati' - Domenica Live - : Loredana Lecciso, ospite di Domenica Live, lancia una piccola Frecciatina a Romina Power, che qualche giorno fa ha ammesso di essere no-vax

Jasmine Carrisi a Domenica Live : "Non sono incinta - con Giovanni Antonacci siamo amici" (video) : Jasmine Carrisi, ospite della prima puntata di 'Domenica Live', in onda, oggi, 22 settembre 2019, con la mamma Loredana Lecciso, ha risposto, con molta dolcezza, alle critiche che i detrattori le hanno mosso, quest'estate, sui social (tra cui quella di essere ricorsa alla chirurgia estetica): (sulla presunta gravidanza) Avrò messo su qualche chilo. (sull'amicizia affettuosa con il figlio di Biagio Antonacci) Con Giovanni siamo amici. Abbiamo ...

Domenica Live - Loredana Lecciso alla d’Urso : “Mi lasci spiazzata” : Loredana Lecciso a Domenica Live: “Non ho nulla contro Romina Power” Prima puntata della nuova edizione di Domenica Live che andrà a scontrarsi con il nuovo programma di Francesca Fialdini. Una sfida all’ultimo colpo di share. Per iniziare bene la stagione tv Barbara d’Urso ha invitato in studio Francesca De André e Giorgio Tambellini (che sono tornati insieme) e Loredana Lecciso che ha portato sua figlia Jasmine ...

Domenica Live diretta prima puntata 22 settembre 2019 : anticipazioni : Domenica Live, condotto da Barbara d’Urso, torna, oggi, 22 settembre 2019, a partire dalle 17:20, su Canale 5.prosegui la letturaDomenica Live diretta prima puntata 22 settembre 2019: anticipazioni pubblicato su TVBlog.it 22 settembre 2019 09:00.

LOREDANA LECCISO/ Al Bano? Meglio il Grande Fratello Vip... - Domenica Live - : LOREDANA LECCISO sarà ospite di Domenica Live in occasione della puntata di debutto di oggi, 22 settembre 2019, in onda su Canale 5

Domenica in - Domenica Live - Live-Non è la d’urso : ospiti e anticipazioni : Domenica in, Domenica Live, Non è l’Arena, Live-Non è la d’urso: ospiti, anticipazioni e orari Il giorno di festa televisivo torna a essere ricco di appuntamenti. La nuova stagione del piccolo schermo entra nel vivo Domenica 22 settembre con le trasmissioni che ne hanno segnato la storia degli ultimi anni: Domenica In (Rai 1, la […] L'articolo Domenica in, Domenica Live, Live-Non è la d’urso: ospiti e anticipazioni ...

Domenica Live e Live Non è la D’Urso : Gli ospiti Della Domenica di Barbara d’Urso! : Barbara d’Urso Domenica sarà impegnata con la prima puntata di Domenica Live e la seconda di Live non è la D’Urso. Una giornata ricca di ospiti e grandi sorprese. Ecco le anticipazioni sulla Domenica di Barbara D’Urso! Inizia la Domenica da urlo di Barbara d’Urso, impegnata già nel pomeriggio con Domenica Live che torna dopo un periodo di vacanza con uno studio tutto nuovo. Una prima puntata quella che Barbara d’Urso ha ...

Barbara d'Urso riapre il salotto di “Domenica Live” : e quest'anno si canta e si balla : Il 22 settembre, alle 17:20 su Canale 5, riparte “Domenica Live”, il contenitore della domenica pomeriggio condotto da Barbara d’Urso. Tra le novità di questa edizione ci sarà “Domenica Alive”, un torneo in cui alcuni vip reinterpreteranno in maniera originale videoclip musicali o musical. A giudicarli sarà il pubblico da casa. Tra gli ospiti della prima puntata Loredana Lecciso con la figlia Jasmine Carrisi, avuta ...

Domenica Live - da Barbara D'Urso Loredana Lecciso : voci sulla notizia bomba sulla famiglia Carrisi : Una Barbara D'Urso inarrestabile, subito impegnata con tre programmi su Canale 5. La regina di Mediaset è ai nastri di partenza anche con Domenica Live, dopo Pomeriggio 5 e Live-Non è la D'Urso. Primo appuntamento, il 22 settembre a partire dalle 17.20 sulla rete ammiraglia di Mediaset. E nel fratte