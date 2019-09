Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 23 settembre 2019) Roma, 23 set. (AdnKronos) – Verso “una discesa piùdel rapporto/pil” nel periodo-24. A sottolinearlo in una nota è il ministero dell’Economia e delle Finanze in merito a ‘Conti Economici Nazionali – Anno 2018’ di Istat e ‘Revisione deldelle Pubbliche Amministrazioni’ della Banca d’Italia. “Il combinato disposto delle revisioni dele del pil comunicate oggi – sottolinea il ministero – danno luogo ad una dinamica del rapporto/pil che è complessivamente più favorevole, con una discesa che diventa più marcata negli anni dal 2015 al 2017 e una risalita più modesta nel 2018”. Infine il ministero sottolinea come, “considerato il profilo delle scadenze di capitale e interessi dei Bpf in questione, con volumi più elevati nel-2024, questo dovrebbe ...

CottarelliCPI : Non si parla più di 18 mld di privatizzazioni, ma il nuovo governo vorrebbe incassarne subito 5-6 cedendo quote di… - TV7Benevento : **Conti pubblici: Mef, 'discesa più rapida del debito/pil tra 2020-24'**... - laleggepertutti : **Conti pubblici: Bankitalia rivede stime con nuovo Mgdd, debito/pil 2018 al 134,8%** - -