Fonte : romadailynews

(Di lunedì 23 settembre 2019) Roma – La scorsa notte, i Carabinieri della Stazione Roma Casalbertone hanno tratto in manette una ragazza di 30 anni romana, con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di. Passano per via di Portonaccio, i militari hanno notato la 30enne girovagare nei pressi di unparcheggiato adiacente un locale notturno. Alla vista dei Carabinieri, la donna ha provato a disfarsi di un involucro in plastica e di mischiarsi tra la folla di giovani presenti. Gli agenti hanno immediatamente recuperato l’involucro, al cui interno sono state trovate 23 pasticche die fermato la donna. Dagli accertamenti è venuto alla luce che ilè in uso all’e quindi i Carabinieri della Stazione Roma Casalbertone hanno deciso di perquisirlo, rinvenendo all’interno altre dosi di anfetamina e danaro contante, ritenuto provento dello spaccio. L'articolo ...

romadailynews : Camper pieno di sostanze stupefacenti: arrestata spacciatrice di ecstasy: Roma – La scorsa… - 0071959m : @gib_barbara @SpiritoftheAlps Ho fatto le vacanze in camper per tutti il nord Italia.dono un commerciante quindi a… - Luca_Zunino : #SalonedelCamper Se il California è il van più famoso al mondo (raccogliendo l’eredità del suo progenitore, il miti… -