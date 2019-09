Lazio – Parma | le formazioni ufficiali

LIVE Lazio-Parma 0-0 - Serie A calcio in DIRETTA : si comincia - Correa e Immobile titolari : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario, probabili formazioni e come vedere Lazio-Parma 20.30 La Lazio in casa non vince da ben quattro partite nella Serie A. 20.25 A disposizione per le due squadre: Lazio: Proto, Guerrieri, Vavro, Bastos, Patric, Berisha, Lazzari, Jony, Parolo, Cataldi, Adekanye, Caicedo. Parma: Colombi, Alastra, Dermaku, Gagliolo, Laurini, Sprocati, Scozzarella, Karamoh, Cornelius. 20.20 Dopo la brutta ...

Piogge intense a Roma - a rischio anche Lazio-Parma di stasera : In attesa che venga presa la decisione definitiva sulla disputa di Sampdoria-Torino, su cui è in corso una riunione dopo l’allerta arancione diramata da ieri, un’altra gara della quarta giornata di Serie A è a rischio rinvio causa maltempo. Stiamo parlando del posticipo di stasera tra Lazio e Parma. Piove infatti incessantemente da stamattina sulla capitale, ma la preoccupazione è che il tutto si possa intensificare nelle ...

Allerta Meteo - forte maltempo anche sulla Serie A : forti piogge a Roma - Lazio-Parma a rischio : Il maltempo che sta colpendo l’Italia si abbatterà oggi anche sulla 4ª giornata della Serie A. Su tutti gli stadi, eccezion fatta per Lecce dove alle 15:00 si giocherà Lecce-Napoli sotto il sole, avremo Meteo avverso con fresco, cielo molto nuvoloso o coperto, pioggia un po’ ovunque a tratti intensa. L’unica partita a rischio è Lazio-Parma, il posticipo delle 20:45 in programma allo stadio Olimpico di Roma. Su Roma sta piovendo ...

Lazio-Parma - D’Aversa : “Affrontiamo una squadra forte. Gli errori di Karamoh? Fanno parte dell’età” : “La Lazio viene da due gare dove il risultato finale l’ha vista penalizzata, avendo perso sia contro la Spal che contro il Cluj in Europa League, ma credo che avesse il controllo di entrambe le gare”. Il tecnico del Parma, Roberto D’Aversa, si aspetta tutt’altro che un avversario in difficoltà. “Alcune dinamiche possono influenzare il risultato finale, per noi è importante essere consapevoli del fatto ...

Lazio-Parma - Simone Inzaghi avverte : “Non siamo né polli - né fenomeni” : “C’è delusione per queste due sconfitte ma c’è anche tanta fiducia. Voglio che la mia Lazio riparta con molta voglia e motivazione. Bisogna mantenere l’umiltà che abbiamo sempre avuto”. Alla vigilia del posticipo di domani sera all’Olimpico contro il Parma, l’allenatore della Lazio Simone Inzaghi fa il punto della situazione e risponde alle critiche e a chi ne contesta certe scelte: “In ...

Probabili formazioni Lazio-Parma : importanti recuperi per Inzaghi e D’Aversa : Probabili formazioni Lazio-Parma – Continua il programma valido per la 4^ giornata del campionato di Serie A, un turno in grado di lasciare indicazioni per il proseguo della competizione. A chiudere la giornata un match importante, quello tra Lazio e Parma. Momento di crisi per i biancocelesti che sono reduci da un doppio ko, il primo in campionato contro la Spal, il secondo in Europa League. Avvio non entusiasmante per il Parma, la ...

