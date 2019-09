Coldiretti | più frutta nelle bibite per una vera svolta green

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 22 settembre 2019) Mettere piùitalianaper far tornare conveniente piantare alberi nel nostro Paese sarebbe lache aiuta l’ambiente, la salute e l’economia e l’occupazione Made in Italy: lo ha affermato il presidente, Ettore Prandini, che rigetta l’ipotesi di tassare il gasolio agricolo “perché è l’unico carburante utilizzabile al momento per i trattori e colpirlo non porterebbe alcun beneficio immediato in termini di utilizzo di energie alternative ma determinerebbe solo aumento dei costi e perdita di competitività al sistema italiano rispetto ai concorrenti degli altri Paesi Europei che non hanno lo stesso inutile balzello“. “Si continua a tollerare – sottolinea Prandini – la presenzabevande analcoliche di appena il 12% disenza neanche l’obbligo di indicarne la provenienza, ...

retewebitalia : - VanessaEffect : Prandini @coldiretti sulla #transizione : 'Siamo orgogliosi di essere al tavolo con @eni'. E loda @BeppeSala: 'uno… - Ag_RiverFlash : DL CLIMA: COLDIRETTI, COSTA ATTACCA AGRICOLTURA PIU’ GREEN IN UE FAVORISCE ABBANDONO, DEGRADO E DELOCALIZZAZIONE -