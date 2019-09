Cade in bici e sviene | lo smartwatch chiama soccorsi e figli e gli salva la vita

Fonte : fanpage

(Di domenica 22 settembre 2019) Gabe e il padre Bob avevano in programma una passeggiata indomenica scorsa ma purtroppo per il genitore una brutta caduta lo ha fermato ancor prima di riunirsi alo. Quest’ultimo ha ricevuto un messaggio dallodel padre che lo informava della caduta e gli inviava la posizione dell’incidente.

MrFree82 : Marco non ti ricorda un progetto al quale avremmo dovuto lavorare prima che cambiassi lavoro? ?? - macitynet : Cade in bici, Apple Watch avvisa il figlio che corre in soccorso - AppleNews_it : RT @pcexpander: Cade in bici, Apple Watch avvisa il figlio che corre in soccorso -