Sarri fa turn over | la Juve non brilla ma batte 2-1 il Verona

Turnover Napoli – GdS : “Sarri faceva infuriare Adl” : Turnover Napoli – La Gazzetta dello Sport sottolinea le differenza nella gestione della rosa tra Ancelotti e Sarri. Turnover Napoli – La rosea mette in evidenza quanto sia differenti le due gestioni. Quella di Maurizio Sarri non era affatto gradita al presidente De Laurentiis. Negli anni questa gestione ha provocato la svalutazione di calciatori come Maksimovic, Rog ed Ounas. Il tecnico toscano, anche ieri in conferenza ha ...

Sarri : 'Qui abbiamo la fissa del turnover - in Inghilterra giocano con 14 calciatori' : Domani pomeriggio la Juventus ospiterà all’Allianz Stadium il Verona e per l’occasione Maurizio Sarri ha tenuto la consueta conferenza di vigilia per presentare il match. Durante il dibattito è ritornato anche sugli errori che hanno portato l’Atletico a rimontare il vantaggio bianconero di 2-0. L’allenatore innanzitutto ha precisato che ancora non è stato analizzato a fondo il pareggio del Wanda Metropolitano perché la squadra è tornata a Torino ...

Sarri : «In Italia c’è la fissa per il turnover in Inghilterra no anche se si giocano più gare» : Il tecnico della Juventus Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa prima della gara con l’Hellas Verona rispondendo ad alcune domande sulle critiche sollevate da più parti dopo le recenti prestazioni dei bianconeri Sulle possibilità rotazioni di formazione «Vediamo la situazione. Poi prendiamo le decisioni conseguenti, se la rotazione sarà ristretta o più ampia perché ci sono giocatori più affaticati. In Italia c’è la fissa di questo ...

Juventus - Sarri avrebbe bocciato Dybala : 'La squadra non è ancora pronta al turnover' : La Juventus è pronta a disputare la quarta giornata di Serie A, dopo il buon esordio stagionale in Champions League grazie ad una prestazione efficace contro l'Atletico Madrid, 'rovinata' da alcuni errori difensivi sulle palle inattive. Nel post partita Maurizio Sarri è si è detto soddisfatto della partita dei 'suoi' ragazzi, ma dispiaciuto per come sono arrivati i gol subiti. Un problema a cui, secondo il commentatore di Sky Sport Fabio ...

De Laurentiis contro Sarri : 'Turnover mio punto fermo - per questo non andavamo d'accordo' : In questo inizio di campionato di Serie A, non sono mancate le solite frecciate fra gli addetti ai lavori: nella giornata di sabato soprattutto il primo a 'lamentarsi' contro la Lega Serie A della scelta di giocare alle ore 15:00 è stato Sarri, che ha confermato come il caldo abbia influito sul gioco delle squadre. Non è mancata poi la risposta di Antonio Conte nel post partita di Inter - Udinese, quando in riferimento alle parole del tecnico ...

Fiorentina-Juventus 0-0 La Diretta Montella con Ribery - niente turnover per Sarri : Una Fiorentina in cerca di riscatto dopo la doppia sconfitta iniziale in questo campionato, dapprima al Franchi a cospetto del Napoli e poi a Marassi col Genoa, ospita quest'oggi i campioni...

Fiorentina Juventus - Sarri pensa già al turnover? Ecco le possibili novità! : Fiorentina Juventus- Dopo la pausa Nazionali la Serie A si prepara a far ritorno. La Juventus farà visita alla Fiorentina nella complica trasferta del Franchi. Sarri potrebbe riflettere su alcune novità. Possibile un piccolo turnover in vista della delicata sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid. Szczesny confermato tra i pali, in difesa Danilo potrebbe […] More