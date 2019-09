Sandro Gozi su Italia Viva | Emmanuel Macron il nostro riferimento

Sandro Gozi - la foto con Almirante e il passato nella destra : "Può darsi che...". Cosa nasconde : L'esponente del PD Sandro Gozi ha fornito una seconda versione a Le Point in merito alla sua militanza nei ranghi del partito neofascista Msi. "Avevo 16 anni, seguii un amico, ci ho messo poco a capire che quella non era la mia strada", era stata la sua prima giustificazione, ma nel mentre sono comp

Sandro Gozi ha spiegato la sua presenza in una foto accanto ad Almirante : Un gruppo di giovani militanti missini che posa sorridente accanto a Giorgio Almirante, leader storico della destra italiana. Siamo a metà degli anni Ottanta, e il segretario del Msi è in visita a Cesena, nella rossa Romagna, accompagnato per l'occasione da un certo numero di attivisti. La foto è stata pubblicata dal sito 'Il primato nazionale' ma non ha alcun intento nostalgico, poiché l'identità di uno dei ragazzi ritratti ...

Sandro Gozi pronto a sollecitare Macron a riesaminare le richieste di estradizione dei terroristi italiani : Nella Francia di Macron - in un agosto reso più caldo dalle polemiche sulla morte di un giovane, dopo gli scontri con la polizia - è stata data dai media scarsa attenzione a Sandro Gozi, 51 anni, ex deputato prodiano, poi sottosegretario nel governo di Matteo Renzi. Gozi entrerà, come consigliere pe

Carlo Calenda demolisce Ivan Scalfarotto e Sandro Gozi : "Stupidità estrema - sarà il caldo" : Carlo Calenda contro i suoi compagni. "È il caldo. Spero che sia il caldo. Perché tra Gozi ieri e Scalfarotto oggi vi giuro che stiamo raggiungendo vette di stupidità mai prima conquistate nella politica contemporanea". L'eurodeputato ed ex ministro ama parlare francamente. Dunque commenta senza pel

Chi è Sandro Gozi - l'uomo di Renzi finito nel governo di Macron : A scorrere il profilo di Sandro Gozi viene in mente il titolo di un pezzo di Gianna Nannini, "Ragazzo dell'Europa". E, in effetti, l'ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio italiano passato a palazzo Matignon, ha sicuramente un profilo molto internazionale, per formazione accademica, storia personale e politica. Questo, tuttavia, non lo mette al riparo dalle critiche di chi, tra i partiti di maggioranza e opposizione, ha visto nel suo ...

Giorgia Meloni : "Sandro Gozi al governo di Emmanuel Macron? Bisogna revocargli la cittadinanza italiana" : "Non capiamo da dove possa scaturire tanta riconoscenza da parte dello Stato francese nei confronti di Sandro Gozi ma le norme sulla cittadinanza italiana precisano che, motivo di perdita della nostra cittadinanza possa essere il conseguimento di cariche pubbliche da parte di uno Stato estero". Gior

Perché Di Maio non può rendere apolide Sandro Gozi : Luigi Di Maio propone di revocare la cittadinanza a Gozi per aver per accettato un posto di consigliere per gli Affari europei del primo ministro francese, Édouard Philippe. Ma la legge non permette la revoca a chi non ha altra cittadinanza

Meloni : “Revocare cittadinanza a Sandro Gozi” : Roma, 31 lug. (AdnKronos) – “Egregio presidente del Consiglio, le chiediamo di avvisare che non sarà tollerata la sua scelta, rispetto alla quale non esiterà alla intimazione di legge e alla conseguenziale procedura di revoca della cittadinanza”. è quanto scrivono in una lettera al premier Giuseppe Conte, pubblicata questa mattina da ‘Il Giornale’, Giorgia Meloni, Presidente di Fratelli d’Italia e i ...

Giorgia Meloni chiede la revoca della cittadinanza italiana a Sandro Gozi : Via la cittadinanza italiana a Sandro Gozi. A chiederlo, in una lettera inviata al presidente del Consiglio Giuseppe Conte pubblicata su Il Giornale, è la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, che si scaglia contro l’ex sottosegretario del Governo Renzi per il suo incarico nel gabinetto del premier francese Edouard Philippe. “Non capiamo da dove possa scaturire tanta riconoscenza da parte dello Stato ...

Sandro Gozi nel governo in Francia da Macron : ruolo e polemiche : Sandro Gozi nel governo in Francia da Macron: ruolo e polemiche Sandro Gozi, ex sottosegretario agli Affari Europei del governo presieduto da Matteo Renzi, “cambia bandiera”. L’esponente del PD, dopo essersi candidato alle europee nelle liste di “Renaissance” di Emmanuel Macron, collaborerà direttamente con l’Eliseo. Probabilmente, da novembre (Brexit permettendo) entrerà all’Europarlamento ...

Giorgia Meloni - il sospetto sulla nomina di Sandro Gozi : "Cosa gli deve Emmanuel Macron?" : "Mi dicevano: Sei ossessionata dal problema dei francesi. Ora si scopre che questo Sandro Gozi è entrato nel governo francese con il ruolo che aveva nel governo italiano". Inizia così l'invettiva di Giorgia Meloni contro il piddino, nonché ex sottosegretario agli affari europei nel governo Renzi e n

Sandro Gozi eletto in Francia - indignazione da parte di Lega e M5S : Nelle ultime ore sta facendo molto discutere la nomina all'Eliseo di Sandro Gozi. L'entrata del politico nel governo di Macron non è piaciuta per niente alla Lega Nord e al Movimento 5 Stelle, che non ha esitato a parlare di 'tradimento dell'Italia'. Inoltre, i 5 Stelle hanno attaccato anche il partito di Matteo Salvini per via delle posizioni pro-TAV condivise da Gozi e dalla Lega. Su ciò, i grillini hanno ricordato che lo stesso Sandro Gozi ...

Sandro Gozi : "Sono io il sovranista d'Europa" : Sandro Gozi, già candidato alle Europee con il partito di Emmanuel Macron, da oggi sarà il responsabile delle politiche europee per il governo francese, ma a fine ottobre lascerà l’incarico per andare a sedere tra gli eurodeputati. L’ex sottosegretario dei governi Renzi e Gentiloni, in un’intervista a La Stampa, replica agli attacchi di Lega, 5 stelle e Giorgia Meloni, dopo la nomina a ...

Sandro Gozi - con Macron lo stesso incarico di governo che aveva con Renzi e Gentiloni. M5s : “Sospetto”. Fdi-Lega : “Quali dossier seguì?” : “Tra una mia elezione come eurodeputato (di En Marche, ndr) e la vittoria dell’Italia ai Mondiali? L’Italia può aspettare”. La volontà di entrare nell’organico del partito di governo francese non l’ha mai nascosta, ma dopo aver sbattuto contro la bocciatura per una poltrona al Parlamento Ue, Sandro Gozi entra direttamente nel governo francese al servizio di Emmanuel Macron: l’ex sottosegretario agli ...