Iran | Siamo pronti a qualsiasi scenarioChi ci attacca diventerà campo di

Cnn : "Attacco a raffinerie saudite con missili cruise lanciati dall'Iran". Trump : "Non voglio la guerra ma siamo pronti" : Secondo la Cnn ci sarebbero "probabilità molto alte" che l'attacco alle due maxi raffinerie Aramco in Arabia Saudita sia opera di missili cruise lanciati da una base militare iraniana al confine con il vicino Iraq. L’emittente USA nel dare la notizia cita investigatori americani e sauditi. Secondo le stesse fonti sarebbe da escludere che le traiettorie dei missili siano compatibili con postazioni di lancio così lontane come lo ...