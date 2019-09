Emma Marrone e la sfida alla malattia Il commovente gesto di Carlo Conti | brividi

Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 21 settembre 2019) “Succede. Succede e basta. Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato”. Inizia così il post disu Instagram accompagnato da una frase di John Lennon: ‘La vita è ciò che ti accade quando sei tutto intento a fare altri piani’. “Da lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute ‘’, l’artista, che già in passato aveva dovuto affrontare un tumore, come lei stessa ha raccontato in diverse interviste. “Ve lo dico personalmente per rassicurarvi e per non crearermismi inutili. Per questo motivo non sarò presente a Malta per il concerto di @radioitalia che ringrazio per l’immediata comprensione. Inutile dirvi l’immenso dispiacere che provo per tutti quei ragazzi che hanno speso dei soldi in voli aerei e alberghi per venire fino a Malta per sostenermi’’, ha sottolineato. ...

redazioneiene : Forza Emma?? - mtvitalia : Forza Emma ?? - Agenzia_Ansa : Maria De Filippi a Emma Marrone: 'Sei fortissima. Non avere paura' @AmiciUfficiale #forzaemma #mariadefilippi #ANSA… -