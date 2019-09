CorSport | Juve-Verona | spazio a Dybala In porta torna Buffon

CorSport : le partite della Juve alle 15 sono una decisione della Lega - non del club : Non sarebbe stata la Juventus a chiedere di giocare più spesso alle 15 per dare modo al pubblico cinese di seguire le sue partite e incrementare i suoi interessi commerciali. Il Corriere dello Sport scrive che dalla Lega filtra la notizia che la decisione sia venuta proprio da via Rossellini. E che sarebbe solo frutto degli incastri Legati agli anticipi per la Champions e alle scelte di Sky e Dazn. Dunque nessuna pressione da parte dei ...

CorSport : Inter - Juve e Napoli - tutte in campo oggi. Alle 23 sapremo se sarà un campionato diverso : Una giornata importante la terza di campionato. Soprattutto quando, di sabato, giocano tutte e tre le favorite allo scudetto, scrive Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport. Alle 15 la Juve, Alle 18 il Napoli, Alle 20.45 l’Inter. “Stasera, intorno Alle undici, sapremo qualcosa di più del nostro futuro di appassionati di calcio”. I bianconeri sono impegnati contro la Fiorentina che sicuramente è meno squadra della Juve. Il ...

CorSport : Mandzukic-Juve - titoli di coda. Il croato tratta con una squadra in Qatar : Il divorzio tra Mandzukic e la Juventus è vicino, scrive il Corriere dello Sport. Dopo i tanti rifiuti del giocatore in estate, sembrava certo che dovesse rimanere in bianconero, da separato in casa, fino almeno a gennaio. Invece lascerà prima. Il croato non compare tra i convocati contro la Fiorentina e il motivo è proprio il mercato. La decisione è stata presa di comune accordo con la società, scrive il quotidiano sportivo, perché ...

CorSport : Llorente al debutto. Anche con la Juve esordì contro la Sampdoria : Oggi, contro la Sampdoria, Llorente sarà probabilmente in campo dal primo minuto. Ieri Ancelotti non ha posto veti in tal senso. E sarebbe un debutto curioso, scrive il CorSport, perché Anche quando esordì con la Juventus, il 24 agosto 2013, il debutto fu proprio contro la Sampdoria. Quella volta, però, fu al Marassi e giocò solo tre minuti. Entrò in campo al 90’, al posto di Tevez. Stavolta, al San Paolo, sarà accanto a Mertens. “Il ...

CorSport : la Juve si gioca anche i bilanci in Champions : Il Corriere dello Sport oggi torna sulla situazione dei conti della Juve che, come abbiamo riportato in precedenza, si avvia a chiudere in rosso il bilancio per 40 milioni. Ma non solo, come previsto da Exor e riportato dal Sole 24 Ore, i bianconeri potrebbero chiudere con lo stesso rosso anche il prossimo bilancio. Un rischio che la società di Agnelli non vuole correre, e se adesso è arrivata in soccorso Jeep, per il futuro c’è solo una ...

CorSport : Fiorentina-Juve - Ribery titolare. Contro la Juve non ha mai perso : Mentre i compagni godevano della giornata libera, Franck Ribery si è allenato da solo nella palestra del centro sportivo viola. Sabato c’è la sfida con la Juventus. Per lui il match ha un gusto in più, scrive il Corriere dello Sport. Contro i bianconeri, infatti, FR7 non ha mai perso. “Cinque le gare in cui, in Champions League, ha incontrato i bianconeri, e pur non avendo mai messo la firma su un gol, ha sempre portato a casa ...

CorSport : «Quando Sarri ha firmato per la Juve la mamma gli ha detto “non ti parlo più”» : Il Corriere dello Sport riporta alcune battute di Aurelio Virgili, figlio di Giuseppe “Pedos Bill” In viola dal ’54 al ’58 e amico di Maurizio Sarri, alla vigilia dell’importante gara della Juve contro la Fiorentina. Virgili non nasconde la sua convinzione che Sarri continui a tifare Fiorentina nonostante sia passato dalla parte del nemico e conferma che al Franchi «Farà il suo lavoro da avversario per 90′ poi diventerà ...

Pedullà (CorSport) : «A 60 anni Sarri non cambia - la Juve non si illuda» : Sarri non cambierà mai. È questo il senso dell’articolo di Alfredo Pedullà – molto vicino al tecnico Juventino – sul Corriere dello Sport. A 60 anni non può cambiare, la Juve lo sa. Se proprio fosse possibile, neanche ne avrebbe voglia. Il senso è tutto qua. Il resto è arricchimento per suffragare il concetto principale. I problemi Emre Can e Mandzukic doveva risolverglieli il club. E lui non è disposto ad alcun compromesso. A ...

CorSport : Sarri voleva cedere Rugani ma ha detto no a Boateng (e la Juve lo ha ascoltato) : Maurizio Sarri era favorevole a tagliare gli esuberi, giudicati imbarazzanti fin dal ritiro estivo della Juventus. In particolare, scrive il Corriere dello Sport, aveva dato il via libera alla cessione di Rugani. Conoscendo bene il difensore, sapeva che questo sarebbe stato un anno perso per lui. Ma le trattative via via avviate non sono andate in porto. Quando il primo settembre, la società gli ha chiesto se potesse andar bene Boateng, del ...

CorSport – “Tensioni in casa Juve : duro confronto Sarri-Paratici - il tecnico ha metabolizzato male un aspetto” : Tensioni in casa Juve culminate con duro confronto tra il tecnico Maurizio Sarri e Paratici. Il Corriere dello Sport rivela alcuni retroscena CorSport – “Tensioni in casa Juve: duro confronto Sarri-Paratici, il tecnico ha metabolizzato male un aspetto”. Come riporta il quotidiano, “Emre Can in due versioni (prima accende e poi spegne l’incendio) è la sintesi di una fibrillazione inevitabile in casa Juve. Non ...

CorSport : il capolavoro Marotta-Conte dimostra che il gap con la Juve può essere annullato : Quello compiuto da Marotta e Conte all’Inter è un vero e proprio capolavoro, scrive Andrea Ramazzotti sul Corriere dello Sport. Qualcosa che conferma che l’investimento fatto da Suning per portare i due ex Juve a Milano è stato ben speso. E che dimostra che “il gap con i campioni d’Italia può essere accorciato sensibilmente. Se non addirittura annullato”. In otto mesi all’Inter, Marotta ha rivoluzionato il club, sia ...

CorSport : la difficoltà nelle cessioni per la Juve è che a Torino i calciatori stanno troppo bene : Roberto Perrone sul Corriere dello Sport commenta il fatto che l Juve non sia riuscita a smaltire i suoi esuberi nel corso del mercato ad abbia dovuto escludere nomi come Can e Mandzukic dalla lista Champions. L’unico che gli è riuscito di eliminare è stato Chiellini che invece sarebbe stato di sicuro importante per la difesa ella Juve. Una vera disfatta per i bianconeri e una bocciatura per paratici, ma Perrone prova a spiegare il perché ...

Perrone (CorSport) : La Juve forse vincerà il nono scudetto ma non sarà una passeggiata di salute : Quest’anno la Juve potrebbe vincere il nono scudetto, scrive Roberto Perrone sul Corriere dello Sport, ma la sensazione è che non sarà esattamente la solita passeggiata di salute. “Ci saranno avversari, a cominciare dalla banda Ancelotti, che ribatteranno colpo su colpo, specialmente se gli canteranno, come i tifosi della Juventus (con intenzioni irrisorie) “‘O surdato ‘nnammurato” facendoli sentire a casa, scatenando la loro ...

CorSport : Stasera duello Mertens-Sarri. Per Dries è la sedicesima volta contro la Juventus : È Sarri che ha inventato Mertens centravanti. Quando Higuain era andato via e Milik era infortunato. Chissà cosa avrà studiato per fermarlo e contenerlo, si chiede il Corriere dello Sport. E chissà cosa inventerà il belga per sfuggire alle contromosse tattiche. I due si conoscono alla perfezione, ma poi il calcio è inventiva, genio e fantasia e Mertens di colpi da sparare ne ha tanti. Quella di oggi, per Mertens, sarà la sedicesima sfida con la ...