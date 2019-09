Controlli antidroga a Ragusa | carabinieri fermano 2 spacciatori

Agrigento : Controlli antidroga Carabinieri - tre arresti : Palermo, 12 set. (AdnKronos) - E' di tre arresti e due denunce il bilancio dell’ultima settimana di attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare nel Comune di Sciacca (Agrigento). Arrestato dai Carabinieri un 25enne saccense, trovato in possesso di 5 gramm

Agrigento : Controlli antidroga Carabinieri - tre arresti : Palermo, 12 set. (AdnKronos) – E’ di tre arresti e due denunce il bilancio dell’ultima settimana di attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare nel Comune di Sciacca (Agrigento). Arrestato dai Carabinieri un 25enne saccense, trovato in possesso di 5 grammi di cocaina, dai Carabinieri della sezione radiomobile. Sempre le ‘gazzelle” dei Carabinieri, hanno tratto in ...

Trapani : Controlli antidroga Carabinieri - arrestato un giovane : Palermo, 30 ago. (AdnKronos) – Nell’ambito di una serie di servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Petrosino (Trapani), diretta dal Luogotenente Andrea D’Incerto, hanno tratto in arresto il 30enne petrosileno Matteo Pantaleo. Nello specifico, una pattuglia dell’Arma, nel transitare nei pressi dell’abitazione del ...

Palermo : Controlli antidroga Gdf - denunce e sequestri : Palermo, 30 ago. (AdnKronos) – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo ha disposto il rafforzamento dell’attività di prevenzione e contrasto al traffico di sostanze stupefacenti lungo le principali arterie stradali nell’ambito dei servizi per il controllo economico del territorio. In questo contesto, le Fiamme Gialle di Carini hanno eseguito diversi controlli a mezzi e persone nei pressi dello svincolo ...

Venezia : a Caorle Controlli antidroga a tappeto dei carabinieri : Venezia, 23 lug. (AdnKronos) - Con l’inizio del periodo clou della stagione turistica anche i carabinieri di Caorle (Ve) hanno serrato i controlli in materia di sostanze stupefacenti e, in particolar modo, sull’uso di droghe da parte dei giovani che frequentano la nota località balneare. L’immagine

Venezia : a Caorle Controlli antidroga a tappeto dei carabinieri (2) : (AdnKronos) – Se per i soggetti arrestati e denunciati per spaccio si prospetta ora un procedimento penale, con pene che vanno da 6 mesi a 4 anni di reclusione, per quelli trovati in possesso di droghe per uso personale (e i loro genitori, se minori) ci sarà la convocazione presso le rispettive Prefetture per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste ‘ quali la sospensione della patente di guida, della licenza ...