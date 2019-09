Pagamenti elettronici | il Tesoro lancia l’idea di una carta unica che varrà come

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2019) Per incentivare ianche tra la popolazione anziana, meno abituata ad utilizzare i bancomat, potrebbe arrivare una “” che dentro avrà “d’identità, tessera sanitaria, identità digitale e possibilità di attivare in conto di pagamento presso qualsiasi sportello bancario o postale”. Ad anticiparlo al Sole 24 Ore, confermando al tempo stesso il piano per garantire un bonus a chi acquista con moneta elettronica, è il sottosegretario alAlessio Villarosa. I lavori sono in corso, racconta l’esponente M5s, perché dovrà “garantire gli standard internazionali sui quali ci si è accordati con gli altri Paesi”. L’operazione per rendere tracciabili tutte le transazioni si basa su due pilastri: un credito di imposta per chi installa il Pos e un piccolo rimborso fiscale a chi compra con mezzi diversi dal ...

