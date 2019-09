I-Land e affini | perché gli eredi di Lost non funzionano più

Fonte : wired

(Di venerdì 20 settembre 2019) Da qualche giorno è reperibile su Netflix I-, miniserie dai risvolti perturbanti incentrata su un gruppetto di giovani che, risvegliatisi su un’isola deserta e senza alcun ricordo relativo alla propria identità, fanno di tutto per sopravvivere e scoprire le circostanze della loro pericolosa avventura. Per molti versi (almeno per quanto riguarda le premesse, il resto potete scoprirlo seguendo lo show) I-evocae l’eterogeneo complesso di serie che sono nate sulla scia del cult creato da JJ Abrams. Produzione come TheRoom, Harper’s Is, FlashForward e Manifest sono state realizzate con l’ambizione di emularee il suo successo, basato sugli imponderabili segreti legati ai trascorsi dei personaggi e ai fenomeni misteriosi che si verificano continuamente intorno a loro. Facendo un rapido bilancio, nessuna di queste serie si è avvicinata al successo di: ...

