Durante una partita di baseball un tifoso prova a prendere la palla ma ciò che accade è

Una Vita - anticipazioni : Samuel viene aggredito Durante una passeggiata con Lucia : Continuano ad arricchirsi di colpi di scena le trame dello sceneggiato Una Vita. Negli episodi in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, non avrà affatto Vita facile Samuel Alday, dopo la fuga di Blanca e Diego. Il figliastro di Ursula dopo essere precipitato sul lastrico per aver utilizzato tutti i suoi risparmi per aprire un’attività tutta sua fallita subito, farà i conti con dei perfidi criminali. Lo zio di ...

Pordenone - beve una birra Durante furto in negozio : test del Dna lo inchioda 4 anni dopo : Un 59enne friulano è stato denunciato dai carabinieri per furto aggravato a ben quattro anni di distanza dal colpo in un negozio di alimentari. L'uomo aveva bevuto una birra e ora, grazie ai reperti recuperati nell'ambito di un altro procedimento, è stato possibile collegare l'uomo alla rapina.Continua a leggere

Venezia - motoscafo si schianta contro diga Durante una gara : tre morti ed un ferito : Mancava poco all’arrivo, con i cronometristi ufficiali della gara pronti a sancire un eventuale tempo record sul percorso Montecarlo-Venezia. L’incidente è accaduto martedì sera in località Lunata, tra Punta Sabbioni ed il Lido, nel capoluogo veneto. Un motoscafo offshore si è schiantato, mentre correva a tutta velocità, contro la diga di San Nicoletto, una costruzione artificiale composta da grandi massi calati sul fondale per proteggere le ...

Bellissima 19enne diventa miss e vince una liposuzione ma muore Durante l’intervento : Una ragazza è riuscita a vincere un concorso di bellezza locale a Quito in Ecuador a soli 19 anni. La ragazza Bellissima si chiamava Catherine Cando, ha ricevuto come premio un tablet e un intervento di chirurgia estetica a scelta. I giudici del concorso di bellezza avevano detto che era una ragazza molto bella ma che doveva perdere qualche chilo e per questo motivo lei aveva optato per un intervento di liposuzione. La ragazza ...

Usa - stupra un’amica della figlia Durante un pigiama party : aveva già molestato una bambina : James Michael Reed, 44enne di Villa Ridge, nello Stato del Missouri, deve rispondere di stupro e sodomia. Attualmente è in carcere. L'uomo era stato registrato come molestatore sessuale a seguito di un incidente del 2005 che aveva coinvolto una bambina di cinque anni.Continua a leggere

Sardegna - cade da cavallo Durante una pariglia : Marco - 22 anni - si è svegliato dal coma : Marco Faedda, ventidue anni, era rimasto ferito in un grave incidente il 25 agosto scorso. Il giovane di Bonorva (Sassari) era caduto da cavallo durante una pariglia ad Abbasanta (Oristano) battendo pesantemente la testa sul selciato. Portato in ospedale, era stato operato due volte. Stamane il risveglio dal coma.Continua a leggere

Giornale : lo Stoccarda vara la ruota della fortuna per ottenere professionalità Durante gli allenamenti : Cosa ci fa Mario Gomez solo nello spogliatoio dello Stoccarda con uno straccio in mano? La domanda a cui risponde il Giornale spiegando che questa è la punizione che il caso ha deciso per il campione. Tim Walter, il nuovo allenatore dello Stoccarda, ha deciso delle nuove regole per l’allenamento della squadra. a ogni seduta assegna dei punti per ogni singolo esercizio. Chi a fine allenamento ha totalizzato il punteggio più basso viene ...

Andria. Giovanni Di Vito ucciso Durante una banale lite ad un incrocio : Puglia sotto choc. Un banale litigio ad un incrocio, pare scatenato da una mancata precedenza, è sfociato in omicidio. E’

Andria - automobilista ucciso davanti a moglie e figlio Durante una lite per la precedenza : Una lite per la precedenza da tenere nella rotatoria. Sarebbe questo l’assurdo motivo della morte di Giovanni Di Vito, un 28enne di Trani, deceduto nella serata di giovedì ad Andria. Lo scontro tra il giovane ed il suo assassino è avvenuto verso le 19 in via Puccini, davanti a diversi testimoni, tra i quali anche la moglie ed il figlio della vittima. La donna, insieme agli altri presenti, ha immediatamente cercato di soccorrere il marito, fino a ...

"Inchino" Durante una processione a Ventimiglia. La Diocesi indaga : “Se emergeranno comportamenti non opportuni o peggio degli abusi della liturgia avvenuti all’insaputa di chi celebrava, si adotteranno gli opportuni provvedimenti canonici ”. La Diocesi di Ventimiglia-Sanremo ha comunicato di voler intervenire sul caso del presunto ‘inchino’, avvenuto sabato scorso, davanti a Carmelo Palamara durante la processione della Madonna di Polsi a Ventimiglia Alta. Carmelo Palamara è ...

Milano - uccise compagna a coltellate Durante una lite : condannato a 30 anni di carcere : Aveva accoltellato la compagna all’uscita da un locale notturno a Milano, in via Pezzotti. Un anno e tre mesi dopo, Antonio Nunez Martinez è stato condannato a 30 anni di carcere dal gup del tribunale di Milano, Giulio Fanales, che ha accolto la richiesta del pm Gianluca Prisco. Il dominicano è stato processato con rito abbreviato e ha quindi potuto beneficiare dello sconto di un terzo della pena, ridotta dall’ergastolo a 30 ...

Un elefante si è imbizzarrito Durante una processione religiosa a Kotte - in Sri Lanka - e ha ferito almeno 17 persone : Un elefante si è imbizzarrito durante una processione religiosa a Kotte, in Sri Lanka, e ha ferito almeno 17 persone. La notizia è stata data dai giornali locali e ripresa da BBC, che ha diffuso un video della scena. Kotte

Meghan Markle ha fatto una dolce sorpresa al suo makeup artist Durante il viaggio a New York : La Duchessa era nella Grande Mela per gli US Open The post Meghan Markle ha fatto una dolce sorpresa al suo makeup artist durante il viaggio a New York appeared first on News Mtv Italia.

Cariati - battesimo finisce nel sangue : invitato accoltellato allo stomaco Durante una lite - è grave : Una discussione degenerata in lite e poi finita, complice forse l'assunzione di alcol, con un accoltellamento. L’uomo, con il coltello ancora conficcato nell’addome, è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza. Arrestato un 33enne con l’accusa di tentato omicidio.Continua a leggere