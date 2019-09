Bomba carta contro una pizzeria nel Napoletano | panico e danni

Bomba carta davanti casa padre - 20enne arrestato nel Napoletano : Era critico per le modalità di gestione del denaro da parte del padre e così ha piazzato un ordigno artigianale sotto casa del genitore. Accade a Terzigno, nel Napoletano , dove i vigili del fuoco hanno dichiarato inagibile uno stabile di via Panorama e i carabinieri hanno arrestato due ragazzi. L.D.C., un 20enne incensurato di Poggiomarino, con un amico ha posizionato una Bomba carta davanti l'abitazione del padre : l'esplosione ha causato gravi ...

Craiova-Honved - Bomba carta colpisce l'arbitro/ Video : 0-3 per il team di Sannino? : Craiova Honved, bomba carta contro arbitro: gara sospesa per 20 minuti. Il Video choc: il nordirlandese Hunter ferito e soccorso in barella.