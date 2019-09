10 Serie Cult che non troverai in Streaming

Roswell New Mexico - il reboot della Serie Cult del 1999 da oggi su Premium Stories : Nuove serie tv: Roswell New Mexico il nuovo drama di The CW, reboot della serie cult del 1999 andata in onda su The WB Roswell New Mexico è un reboot della serie originale del 1999 andata in onda nel 1999 nel canale americano The CW. La serie è prodotta dalla creatrice di The Vampire Diaries, Julie Plec per Warner Bros TV. Roswell, New Mexico ha debuttato in America il 15 gennaio 2019 scorso ed è stata rinnovata per una seconda stagione. In ...