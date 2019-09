Una partita con la faccia di Ancelotti

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 19 settembre 2019) Il Napoli ieri ha giocato la sua primaautenticamenteana. Se la vittoria dell’anno scorso aveva infatti un sapore eroico, per cui sembrava che la squadra fosse andata abbastanza oltre le sue reali possibilità, questa volta non è stato così. Anzi. Episodi a parte, i nostri hanno messo in mostra una grandissima “di Carlo”, e hanno tanto ricordato, sebbene in scala ridotta dal punto di vista tecnico, quel Milan con cui il nostro mister è diventato famoso in tutto il mondo. Sicuri, pazienti, determinati I giocatori del Napoli sono sembrati proprio come il loro allenatore, sia prima, durante che dopo la, nelle dichiarazioni. Ladi Mertens, mentre suonava la mitica musichetta tratta dalle arie di Franz Joseph Haydn, prometteva già molto bene. Lui, che ha spesso l’aria di uno studente belga in Erasmus permanente, sembrava questa volta davvero serio e ...

juventusfc : FT | ? | Finisce in parità una partita dalle emozioni fortissime. Bianconeri avanti 0-2, raggiunti dall'Atletico m… - Inter : ?? | DICHIARAZIONI 'Non è stata una buona partita perché non abbiamo vinto' Le parole di @RomeluLukaku9 al termine… - sscnapoli : ?? @J21Calleti “Una partita perfetta” ???? -