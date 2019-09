Tra M5s | Pd e «responsabili» | i parlamentari che potrebbero cambiare gruppo

Venerdì su Rousseau il voto per fare un'alleanza "civica" Tra M5s e altri partiti in Umbria : Gli iscritti del M5S domani sono chiamati al voto su Rousseau sul patto con il Pd in Umbria. Dalle 10 alle 19 di venerdì, annuncia il blog delle Stelle, gli iscritti voteranno sul “patto civico per l’Umbria, ovvero sulla possibilità di sostenere alle Regionali un confidato presidente civico con il sostegno di altre forza politiche”. Un candidato, si sottolinea, “fuori dalle appartenenze ...

Diego Sozzani - banchi vuoti in Aula. Il governo ha evitato il primo scontro Tra Pd e M5s : "Cose che capitano" : Il voto alla Camera sul forzista Diego Sozzani ha mostrato tutta la debolezza del nuovo governo Conte. Un bel pezzo di maggioranza, infatti, ha salvato l'azzurro indagato per corruzione e finanziamento illecito. Si tratta di oltre 49 deputati, la cui identità a causa del voto segreto non è nota, ma

Sì : la Gronda si fa. Parola di Roberto Traversi (M5s) : Roma. “Noi non è che rinunciamo a fare la nostra battaglia, sulla Gronda”. E però? Ed ecco che sulla fronte di Roberto Traversi si disegna un solco di rassegnazione. “E però, i numeri in Parlamento sono quelli che sono, noi non abbiamo una maggioranza”, dice il neo sottosegretario ai Trasporti grill

In Umbria rivolta M5s contro Di Maio : ipotesi dimissioni di massa Tra i portavoce : Clima incandescente in Umbria per il Movimento 5 Stelle, dopo la mano tesa da Luigi Di Maio al Pd per un ‘patto civico’ in vista delle regionali del 27 ottobre. Lo riporta un servizio dell’agenzia di stampa Adnkronos. A pochi giorni dal termine ultimo per la presentazione delle firme, nella chat dei ‘portavoce’ umbri - visionata dall’Adnkronos - spunta addirittura l’idea di dimissioni in massa di tutti ...

Sozzani - D’Uva (M5s) : “Camera ha impedito ai magisTrati di fare il loro lavoro - ma voto non riguarda la tenuta della maggioranza” : “Spiace constatare che nel segreto dell’urna singoli parlamentari non abbiano seguito le indicazioni di voto del proprio gruppo: noi siamo molto dispiaciuti perché notiamo questa continua differenza, nonostante i cambi di maggioranza, del M5s con le altre forze politiche. Il M5s resta l’unico a portare avanti la battaglia contro i privilegi della politica”. Così il capogruppo del Movimento 5 stelle Francesco D’Uva ...

Renzi e Italia Viva : sito regisTrato più di un mese fa (quando Salvini aveva rotto col M5s) : Matteo Renzi aveva registrato il sito di Italia Viva il 9 agosto scorso, scrive Il Foglio. Il progetto di scissione, quindi...

Renzi aveva regisTrato il sito di Italia Viva il 9 agosto - quando Salvini aveva appena rotto con M5s : Matteo Renzi ha annunciato la scissione, e il nome del nuovo partito, ieri, 17 settembre, ma il sito che porta il nome della neonata formazione politica - Italia Viva - è stato registrato oltre un mese fa. Il 9 agosto, per l’esattezza, scrive Il Foglio. Solo 24 ore dopo l’apertura della crisi di governo da parte di Matteo Salvini.Il progetto di scissione, quindi, molto probabilmente era già in cantiere da tempo. Da ...

Sondaggi elettorali Tecnè : centrodesTra unito batte alleanza Pd-M5S : Sondaggi elettorali Tecnè: centrodestra unito batte alleanza Pd-M5S La Lega è tornata a crescere dopo lo stop agostano seguito alla crisi di governo aperta da Matteo Salvini e che ha portato alla nascita dell’esecutivo giallo rosso. A sostenerlo è l’ultimo Sondaggio Tecnè per Quarta Repubblica del 16 settembre. Il ritorno al segno più per il Carroccio sembra ormai un fatto acclarato visto che la crescita è stata segnalata dalla ...

STrada in salita nel dialogo Verdi-M5s : gli ambientalisti Ue rinviano la decisione : Strada in salita nel dialogo tra Cinquestelle e Verdi al Parlamento europeo. Al termine di una lunga riunione all’Europarlamento a Strasburgo, i Verdi non hanno saputo decidere, spaccati al loro interno sulla possibilità di aprire le porte del gruppo ai 14 eletti del M5s, rimasti senza ‘casa’ dopo le elezioni europee. Discussione rinviata a domani sera. Intanto sul voto per la nomina di Christine Lagarde alla presidenza ...

"Salvini - sbagli tutto". Un Tragico boomerang. Cosa sa Becchi : così Pd e M5s possono rovinarlo : L'idea avanzata da Salvini, in apparenza, è buona: se 5 consigli regionali chiedono, a maggioranza assoluta, il referendum abrogativo sulla legge elettorale, tutti i cittadini italiani sono chiamati ad esprimersi in una consultazione referendaria ai sensi dell' art. 75 della Costituzione. Mentre le

Rai - il "sovranista" Marcello Foa Travolto da Pd e M5s : "Ora faccia gli scatoloni" : Con la caduta del governo gialloverde, può partire una nuova rivoluzione in Rai. Il vicepresidente grillino della Vigilanza Rai Primo Di Nicola e il suo collega dem Michele Anzaldi hanno chiesto a gran voce il sollevamento dall'incarico di presidente della Rai a Marcello Foa, la cui nomina era stata

Agorà - De Masi sulla mossa di Renzi : "Così Pd e M5s si uniranno e Di Maio capirà di essere di sinisTra" : "La scissione di Renzi potrebbe accelerare l'unione tra PD e M5s, Di Maio imparerà che esistono la destra e la sinistra e che lui è di sinistra". Il sociologo Domenico De Masi liquida così - in diretta ad Agorà su Rai3 - la questione dell'addio di Matteo Renzi al Pd, andando controcorrente rispetto

Le alleanze sbagliate Tra Pd e M5s : La proposta avanzata dai 5 stelle di partecipare alle elezioni regionali (ora dell’Umbria, ma evidentemente si tratta di un’ipotesi estendibile) con una lista civica appoggiata “da chi vuole” è la risposta alla richiesta fatta un po’ incautamente dal Pd di estendere l’alleanza nazionale anche ai liv

Arrestati gli ulTras della Juventus - il M5S : “espellere mafie e malviventi” : “Sono pienamente d’accordo con il presidente della commissione Antimafia Nicola Morra: l’inchiesta di oggi sui 12 capi ultra’ della Juventus Arrestati conferma la necessita’ di accendere i riflettori su un mondo fatto di tante persone perbene che hanno solo voglia di tifare per la propria squadra e pochi malviventi che arrecano grande danno al mondo del calcio e allo sport in generale. Per questo e’ ...