Rilancio con gli X Days MediaWorld per Huawei P30 e Galaxy S10 Plus oggi 19 settembre

Conte incontra Macron insieme per il Rilancio dell'Europa : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha incontrato a Palazzo Chigi il presidente francese Emmanuel Macron. insieme per rilancio Europa

Ue : Conte - ‘con Macron per Rilancio - fase cruciale’ : Roma, 18 set. (AdnKronos) – “Serve il rilancio dell’Europa”, anche sul fronte “della crescita”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso delle dichiarazioni alla stampa seguite all’incontro con il Presidente francese Emmanuel Macron, precisando come l’incontro di oggi sia finalizzato a “contribuire insieme al rilancio dell’Europa. Occorre rendere ...

Ue : Gualtieri - ‘con Gentiloni Rilancio per Europa più forte e più giusta’ : Roma, 10 set. (AdnKronos) – “La nomina di Paolo Gentiloni a Commissario Ue all’Economia è una bella notizia per tutti i cittadini europei e motivo d’orgoglio per l’Italia. Paolo saprà rilanciare la sfida per un’Unione più forte e più giusta. Buon lavoro a lui e alla commissione Ue”. Lo scrive il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, su twitter. L'articolo Ue: Gualtieri, ‘con ...

Giuseppe Provenzano - un economista siciliano per il Rilancio del Sud : Si occupa di Sud per professione e vocazione. Giuseppe Provenzano, detto Peppe, è il nuovo ministro per il Mezzogiorno. Politico ed economista, oggi vice direttore della Svimez, l'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno. Classe 1982, siciliano, è laureato e dottorato in diritto pubblico alla Scuola Superiore 'Sant'Anna' di Pisa. È membro della Direzione del Pd. La notte del 26 gennaio 2018, quella in cui l'allora ...

Totocalcio - prove di Rilancio : nuova stagione con montepremi più alto : Lo storico concorso a pronostici torna con regole diverse, dando attuazione alla legge di Bilancio 2019, che puntava a un suo rilancio

Matteo Salvini risponde a Conte e mette Di Maio spalle al muro. Rilancio in diretta : governo di scopo : La Lega è per il governo di scopo: finire il lavoro coi 5 Stelle, una "manovra coraggiosa" e poi voto anticipato. Anche se "la via maestra è quella delle elezioni - spiega Matteo Salvini nel suo discorso in Senato, in risposta alle dimissioni annunciate dal premier Giuseppe Conte, - perché niente e

Mustafi alla Roma : prestito Arsenal/ Chiuso da David Luiz - Rilancio con Fonseca? : Mustafi alla Roma: Arsenal verso il Sì al prestito con diritto di riscatto. Chiuso da David Luiz, per il nazionale tedesco pronto il rilancio con Fonseca

Migranti - Von der Leyen a Roma : «Voglio proporre nuovo patto». Conte : serve Rilancio per il Sud : Migranti e asilo, la Presidente eletta della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, anticipa prima del bilaterale a Palazzo Chigi, a Roma, con il premier Giuseppe Conte le sue...

Conte : Rilancio Sud per l'Italia intera : 21.01 "Siamo convinti che il rilancio del Sud costituisca di per sé una politica di rilancio dell'Italia intera". Lo avrebbe detto il premier Conte, al tavolo con le parti sociali, sottolinando come tutte le analisi disponibili siano "concordi nell'indicare che un ritorno alla crescita del Mezzogiorno è in grado di trascinare anche lo sviluppo del Centro e del Nord". Conte avrebbe anche detto che il 2 agosto, quando incontrerà il presidente ...