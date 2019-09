Perché sognavamo tutte di essere Jo March e non la Barbie

Fonte : dilei

(Di giovedì 19 settembre 2019) “Noi, che siamo cresciute leggendo Piccole Donne“. E come noi tante generazioni di adolescenti di tutto il mondo. Romanzo di formazione, rivoluzionario e femminista nel periodo in cui fu scritto da Louisa May Alcott (fine ‘800), attuale ancora oggi. Le quattro sorelle della famiglia, protagoniste del libro, rappresentano quattro tipologie di donne diverse, in cui ognuna di noi può immedesimarsi. Alla fine però, scegliamoJo, la secondogenita, il maschiaccio. La più ribelle, anticonformista, indipendente e impulsiva. Dotata di una lingua che non sta mai a freno, ma anche di un cuore d’oro. Su quasi 200 commenti a questo articolo (femminili, ça va sans dire),, ma proprio, esprimono la propria preferenza per Jo. “EravamoJo”, “Io sono Jo”, “Ho chiamato mia figlia Jo in suo onore”… Nessuna si immedesima o sogna di ...

emiliobolles : RT @OpheliaNym: Governo @Mov5Stelle : al via il #CETA e avvelenamento alberi per combattere xylella!!! ???????????????????? Vi sognavamo proprio così… - chiarapellegri9 : RT @OpheliaNym: Governo @Mov5Stelle : al via il #CETA e avvelenamento alberi per combattere xylella!!! ???????????????????? Vi sognavamo proprio così… - brazorf_ajejeje : RT @OpheliaNym: Governo @Mov5Stelle : al via il #CETA e avvelenamento alberi per combattere xylella!!! ???????????????????? Vi sognavamo proprio così… -