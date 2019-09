Pd | sondaggio Agorà | dem in calo dopo scissione Renzi

sondaggio di Masia per Agorà - cosa pensano gli elettori del Pd sull'addio di Renzi? Numeri preoccupanti : Non sono tempi semplici per Matteo Renzi. Quello che sembrava un periodo florido, potrebbe decretare la fine dell'ex premier. Secondo i Numeri definiti dal Sondaggio di Fabrizio Masia, per la maggioranza degli elettori del Partito Democratico Renzi non ha fatto bene a separarsi da Nicola Zingaretti.

sondaggio Emg per Agorà - un partito di Giuseppe Conte arriverebbe al 21 per cento : Se il premier Giuseppe Conte fondasse un partito arriverebbe al 21 per cento. A votarlo, tra gli elettori M5s, sarebbe il 17 per cento, contro il 10 degli elettori pentastellati che certamente non lo voterebbero, rivela un Sondaggio Emg Acqua presentato da Fabrizio Masia ad Agorà, su Raitre. Rispett

Nessuna luna di miele per il governo - la Lega resiste in testa : il sondaggio di Agorà : La nascita del governo Pd-M5s non entusiasma gli elettori o, almeno, non fa cambiare le loro intenzioni elettorali. Secondo un sondaggio Emg Acqua presentato ad Agorà, se si andasse alle urne oggi, la Lega sarebbe il primo partito, seguito dal Pd. Il 33,3% degli intervistati ha infatti risposto sceglierebbe il partito guidato da Salvini, il 23% ha risposto invece che voterebbe per il Pd. Il Movimento 5 stelle si fermerebbe al terzo ...