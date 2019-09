MotoGP | GP Aragon 2019 | prove libere venerdì 20 settembre Programma | orari e tv

MotoGP - GP Aragon 2019 : orario della gara anticipato! Il programma e il calendario del fine settimana : Poco meno di 24 ore e si aprirà il sipario sul weekend del GP di Aragon 2019 del Motomondiale. Sulla pista spagnola si concluderà la parentesi europea del campionato (prima del gran finale di Valencia) e team e piloti sono pronti per la lunga trasferta asiatica, dove si correrà in Thailandia, Malesia, Giappone e Australia. Al Motorland tutto è pronto per una gara che, come sempre, prevede grandi difficoltà per i protagonisti, su un tracciato ...

MotoGP - GP Aragon 2019 : Marc Marquez torna su una pista amica per dominare - le Yamaha e Dovizioso proveranno ad insidiarlo : Il Motomondiale non si ferma dopo il bellissimo appuntamento di Misano Adriatico e si sposta subito ad Alcañiz per la decima edizione del Gran Premio d’Aragon. A 6 round dalla fine della stagione manca ormai solo la certezza aritmetica per ufficializzare l’ottavo titolo iridato della carriera (il sesto nella top class) di Marc Marquez, protagonista assoluto e dominatore incontrastato del 2019 con un vantaggio abissale di 93 punti ...

MotoGP in tv - orari GP Aragon 2019 : calendario prove libere - qualifiche e gara. Streaming su Sky e TV8 : La MotoGP chiude il lungo cammino europeo con il terza dei quattro round spagnoli della stagione 2019, trasferendosi ad Alcaniz per il GP di Aragona. Marc Marquez ha ritrovato il successo e il sorriso a Misano dopo due brucianti sconfitte e vuole dominare anche in casa dove ha già vinto le ultime tre edizioni. Aragon sulla carta si prospetta come un buon tracciato per Yamaha e quindi Maverick Viñales e Fabio Quartararo potrebbero rivelarsi ...

MotoGP - le 5 risposte che dovrà darci il GP di Aragon 2019 : Il Mondiale 2019 di MotoGP saluta la Romagna ed è pronto a sbarcare al MotorLand di Aragon per il 14esimo appuntamento della stagione. Sulla pista spagnola è tempo del terzo Gran Premio dei quattro previsti in casa di Marc Marquez, Alex Rins e Maverick Vinales. Si tratta di una tappa importante per diversi motivi in questo campionato, andiamo a scoprire i più rivelanti. 1 Vedremo ancora un Marc Marquez “cannibale”? La dimostrazione ...

MotoGP - Iannone a rischio anche per il Gp di Aragon : c’è da superare un ultimo ostacolo : Il pilota dell’Aprilia dovrà superare il controllo dei medici prima di salire in sella alla sua moto per il fine settimana di Aragon Ultima tappa europea prima della lunga trasferta asiatica per la MotoGp, che in questo fine settimana vivrà le emozioni del Gran Premio di Aragon. Alessandro La Rocca/LaPresse Non è certo di parteciparvi Andrea Iannone che, dopo l’infortunio alla spalla patito a Misano, deve essere dichiarato ...

MotoGP – La Yamaha verso il Gp di Aragon - Meregalli sincero : “Maverick ama questo circuito - mentre Vale…” : Maio Meregalli verso il Gp di Aragon: le parole del team director Yamaha alla vigilia del nuovo appuntamento della stagione 2019 Domenica si corre un nuovo Gp di MotoGp: a pochi giorni dalla gara di Misano i piloti tornano in pista per sfreccire sul circuito di Aragon, davanti al pubblico spagnolo. La Yamaha arriva in Spagna con sensazioni contrastanti, dopo il terzo e quarto posto rispettivamente di Vinales e Rossi al Gp di San ...

MotoGP - Andrea Dovizioso : “Ad Aragon pista particolare - l’anno scorso secondo. Ci riproviamo” : Torna il Mondiale sulle due ruote. La MotoGP ritorna in gara in Spagna, per il GP di Aragon, dove andrà a caccia di un risultato importante Andrea Dovizioso. Il pilota della Ducati infatti deve riscattare qualche controprestazione recente, il suo distacco in classifica da Marc Marquez è ormai abissale, dunque l’obiettivo sarà quello di giocarsi una vittoria parziale. Le parole dell’azzurro riportate dall’ANSA: “Motorland ...

MotoGP - Rossi : speriamo di essere più competitivi ad Aragon che in passato : MotoGp senza tregua. Nemmeno il tempo di archiviare Misano, che la classe regina si sposta in Spagna, nei pressi di Alcaniz.

MotoGP – Vinales sorride in vista di Aragon : “dopo il podio di Misano mi sento extra ottimista” : Maverick Vinales pronto a far bene ad Aragon: le sensazioni dello spagnolo alla vigilia del suo Gp di casa La MotoGp non si ferma: dopo il Gp di San Marino i piloti si spostano ad Aragon per una nuova gara appassionante, davanti al pubblico spagnolo. Se Valentino Rossi ha gareggiato davanti al suo pubblico a Misano, adesso tocca al suo compagno di squadra approfittare del grande tifo spagnolo per far bene in pista. Maverick Vinales, reduce ...

MotoGP – Misano utile a Valentno Rossi : “ad Aragon sappiamo su cosa concentrarci” : Valentino Rossi pronto a tornare in pista: le parole del Dottore alla vigilia del Gp di Aragon A pochi giorni dal Gp di San Marino i piloti della MotoGp sono pronti per tornare in pista e lo faranno ad Aragon, in terra spagnola, per un nuovo appassionante appuntamento della stagione 2019. Valentino Rossi è pronto a gareggiare in Spagna, reduce dal quarto posto davanti al suo pubblico: “dopo la gara di Misano abbiamo viaggiato verso ...

MotoGP – Petrucci non ha dubbi in vista del Gp di Aragon : “in Spagna per cambiare trend” : La MotoGp torna subito protagonista in pista, ad Aragon: le sensazioni di Danilo Petrucci alla vigilia del nuovo appuntamento della stagione 2019 Dopo soli tre giorni dalla gara di domenica scorsa sul Misano World Circuit, i team del motomondiale sono già arrivati in Spagna per un nuovo appuntamento, il quattordicesimo della stagione e il terzo nella penisola iberica: il GP d’Aragona, che si corre come sempre sul Circuito Motorland, ...

MotoGP – Dovizioso ad Aragon per lottare per le prime posizioni : “cercheremo di essere veloci” : Il Mondiale MotoGp non si ferma: il Ducati Team arriva in Spagna per il Gran Premio d’Aragona, le sensazioni di Andrea Dovizioso Dopo soli tre giorni dalla gara di domenica scorsa sul Misano World Circuit, i team del motomondiale sono già arrivati in Spagna per un nuovo appuntamento, il quattordicesimo della stagione e il terzo nella penisola iberica: il GP d’Aragona, che si corre come sempre sul Circuito Motorland, nei pressi ...

MotoGP in tv - GP Aragon 2019 : programmazione e orari Sky e TV8. Il palinsesto completo : Ci stiamo avvicinando ad ampi passi al fine settimana del Gran Premio di Aragon 2019 del Motomondiale. Sul circuito del MotorLand andrà in scena il 14esimo appuntamento della stagione, in uno degli scenari più affascinanti dell’intera stagione. Il foltissimo pubblico spagnolo farà da cornice ad una tappa importante dell’annata, che potrebbe indirizzare ulteriormente i discorsi a livello di titolo iridato, con i fratelli Marquez ...

MotoGP - GP Aragon 2019 : le caratteristiche del circuito. Yamaha può continuare a sognare : Non si è ancora calmata l’enorme adrenalina di Misano che per team e piloti del motomondiale è già tempo di pensare alla prossima settimana. L’appuntamento è ancora in Spagna, per il terzo round iberico del Mondiale dopo Jerez e Barcellona e precisamente in Aragona sul Motorland Aragón, in un’area abbastanza isolata della cittadina di Alcañiz. La configurazione del tracciato è stata ideata dall’architetto tedesco Hermann ...