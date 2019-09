Fukushima | chi è colpevole per il disastro alla centrale nucleare?

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 19 settembre 2019) Nessuno èsotto il profilo penale per ildi. Lo ha deciso il tribunale di Tokyo assolvendo, otto anni e mezzo dopo la tragedia, tre alti dirigenti della Tokyo Electric Power (Tepco). L’ex presidente Tsunehisa Katsumata, 79 anni, e due ex vicepresidenti, Sakae Muto, 69 anni, e Ichiro Takekuro, 73enne, sono stati assolti. Rischiavano fino a cinque anni di carcere per l’accusa di negligenza professionale. I tre si erano sempre dichiarati non colpevoli. Nessuna negligenza per loro che sarebbe stata considerata determinante colposa per un evento che causò morti e feriti, l’incidente diappunto. Sono stati assolti perché i dati a disposizione dei tre top manager che gestiva lanon erano sufficienti a indicare la gravità della situazione. Non potevano dunque portarli a rafforzare la sicurezza o a chiudere l’impianto per un ...

