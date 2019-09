Diabete e ipoglicemia | un legame pericoloso | un incubo per il 60% dei pazienti

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 19 settembre 2019), un ossimoro? Tutt’altro, unper il 60% deiche soffre di glicemia alta. L’rappresenta infatti una delle complicanze più temute e poco note. Cosa si intende quando si parla di? Una ridotta quantità di zucchero nel sangue che, in concentrazioni eccessivamente basse, può causare conseguenze che possono essere letali. Non solo: si tratta di una complicanza che al Sistema Sanitario costa 500 milioni di euro l’anno. All’è dedicato il progetto internazionale Talk-Hypo, presentato in occasione del Congresso dell’Associazione europea per lo studio del(Easd) che ha evidenziato che i malati e i loro familiari parlano poco del tema, nonostante si riconosca che il dialogo in famiglia possa ridurre l’ansia per la malattia. A fine informativo nasce in Italia il ...

