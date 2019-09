Daniel Ricciardo F1 | GP Singapore 2019 | “Mi tolgo il cappello davanti ai ragazzi che

Daniel Ricciardo - il sorriso della F1 : «La mia vita - come un circuito» : Daniel Ricciardo per Le Coq Sportif Daniel Ricciardo per Le Coq Sportif Daniel Ricciardo per Le Coq Sportif Daniel Ricciardo per Le Coq Sportif Daniel Ricciardo per Le Coq Sportif Daniel Ricciardo per Le Coq Sportif Alla partenza di qualsiasi Gran Premio di Formula 1, i piloti tengono gli occhi puntati sui semafori rossi: aspettano lo spegnimento delle luci, per premere il gas e disegnare la loro traiettoria. Quando Daniel Ricciardo deve pensare ...

Formula 1 – Daniel Ricciardo commovente sui social : i complimenti a Leclerc sono strappalacrime [FOTO] : Daniel Ricciardo da applausi: il post social per la prima vittoria di Leclerc è commovente Weekend ricco di emozioni contrastanti a Spa: la Ferrari ha trovato la sua prima vittoria stagionale, col primo successo in carriera in Formula 1 di Charles Leclerc. Festeggiamenti moderati, però, in Belgio, dove è stato impossibile non pensare ad Anthoine Hubert, il 22enne francese morto sabato pomeriggio in Gara-1 di Formula 2. Una domenica ...

Daniel Ricciardo : il giusto mix di passione e controllo : Molti l’avrebbero voluto (e ancora lo vorrebbero) in Ferrari. E questo perché, al di là del suo passaporto australiano, il trentenne Daniel Ricciardo porta in sé molta Italia: dalla solarità del sorriso all’amore per le cose belle della vita… “Sono cresciuto in Australia; amo l’Australia: è un Paese bellissimo. Ma ho vissuto in Italia un […] L'articolo Daniel Ricciardo: il giusto mix di passione e controllo sembra essere il primo su ...

F1 - Max Verstappen ‘distrugge’ i compagni di squadra. Prima Daniel Ricciardo - ora Pierre Gasly : Il circus della Formula 1 è andato in pausa dopo l’ultimo round di Budapest ed è giunto il momento di tracciare un bilancio della Prima metà della stagione di Max Verstappen. Il talentuoso pilota olandese sta disputando un campionato sensazionale in cui è sempre andato a punti non uscendo mai dalla top5 e riuscendo già a collezionare due vittorie ed una pole position nel contesto di un Mondiale dominato in lungo e in largo dalle Mercedes. ...

Formula 1 - Sergio Perez si scaglia contro Daniel Ricciardo : “ha provato a fare qualcosa di folle…” : Il messicano non le ha mandate a dire al pilota della Renault al termine delle qualifiche del Gp d’Ungheria Scintille in pista e fuori tra Daniel Ricciardo e Sergio Perez, entrambi eliminati al termine della Q1 delle qualifiche del Gp d’Ungheria. Il messicano partirà diciassettesimo davanti al pilota della Renault, colpevole di aver rovinato con una manovra all’ultima curva la possibilità di accedere in ...

F1 - GP Germania 2019 : Sebastian Vettel-Ferrari - sarà addio a fine stagione? Possibili sostituti e scenari : Daniel Ricciardo in pole? : Fino a qualche mese fa non c’era il minimo dubbio: Sebastian Vettel sarebbe stato un pilota della Ferrari anche nel Mondiale di Formula Uno 2020. Dopo aver raggiunto la metà del campionato attuale, invece, questa frase è messa in dubbio, e non poco. Il tedesco ha intrapreso una involuzione notevole da un anno a questa parte e il suo futuro appare davvero in bilico. Ma andiamo con ordine ad analizzare la situazione. Da un lato la scuderia ...