Carola Rackete a Piazzapulita | Salvini commenta sui social | Ha pontificato in tv

Sea Watch - Carola Rackete si rifiuta di replicare a Salvini e annuncia : “Pronta a tornare in mare” : La comandante della Sea Watch, Carola Rackete, si rifiuta di rispondere alle parole e agli insulti dell'ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini, spiegando che "bisogna interrompere la retorica dell'odio". Inoltre, Rackete annuncia di essere pronta a tornare in mare per salvare migranti: "Se mi chiamassero di nuovo andrei immediatamente".Continua a leggere

"Salvini? Non mi interessa la politica interna italiana" - dice Carola Rackete : La politica rigida in materia di migranti "si è ridotta in Italia, ma continuiamo ad avere impedimenti amministrativi. Sono pronta a salvare altre persone, siamo tutti pronti a ridiscendere in campo". Lo ha detto Carola Rackete, la tedesca che ai comandi della Sea Watch 3 nella notte tra il 28 e il 29 giugno forzò il divieto di ingresso in acque territoriali italiane e di ingresso in porto a Lampedusa. La 'capitana' era in collegamento questa ...

Piazzapulita - Formigli invita Carola Rackete e lei fa un sermone : "Accogliamo tutti" : Corrado Formigli chiede a Carola di Salvini e lei gli risponde sull'ecosistema. E' iniziata così l'intervista alla Rackete a Piazzapulita. Formigli mostra le immagini di Pontida in cui Salvini le dà della "viziatella comunista" e lei risponde: "Non mi interessa della politica interna quando il mondo

Lega : Salvini - ‘tenetevi Carola Rackete - io mi tengo Oriana Fallaci’ : Roma, 19 set. (AdnKronos) – “Stasera mi hanno detto che, ospite di Corrado Formigli, c’è Carola Rackete. Verrà a pontificare contro Salvini e per i porti aperti. Io mi tengo Oriana Fallaci e vi lascio Carola Rackete”. Lo ha detto Matteo Salvini in diretta Fb. L'articolo Lega: Salvini, ‘tenetevi Carola Rackete, io mi tengo Oriana Fallaci’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

PiazzaPulita - Corrado Formigli picchia duro contro Salvini : "Carola Rackete e inchiesta sulla Russia" : Riparte PiazzaPulita, il programma di Corrado Formigli in onda su La7. Il talk-show di approfondimento politico, probabilmente, più schierato contro Matteo Salvini. E questa prima puntata di giovedì 19 settembre non smentisce le previsioni: è stata confezionata tutta per attaccare l'ex ministro dell

Piazzapulita - si parte con Carola Rackete ospite. Formigli : “Fu punto di non ritorno per Salvini”. E su Renzi : “Mossa di sopravvivenza politica” : Torna da stasera (giovedì 19 settembre) alle 21:15 su La7 Piazzapulita, il programma di approfondimento e informazione condotto da Corrado Formigli. La decima stagione partirà con ospite Carola Rackete, la capitana della Sea Watch che, alla fine di giugno nel pieno dello scontro con l’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini, decise di attraccare a Lampedusa per far sbarcare i migranti salvati dodici giorni prima, mentre il ...

Programmi TV di stasera - giovedì 19 settembre 2019. Su La7 Carola Rackete ospite della prima puntata di «PiazzaPulita» : Carola Rackete Rai1, ore 21.25: Un Passo dal Cielo 5 – 1^Tv Fiction di Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio, Cosimo Alemà del 2019, con Daniele Liotti, Pilar Fogliati, Rocio Muñoz Morales, Gianmarco Pozzoli. Prodotta in Italia. Le Radici del Male: Vecchie ferite si riaprono in Francesco quando una donna, ex-membro di Deva, viene ritrovata morta sui terreni abbandonati della comunità. La donna sosteneva di sapere qualcosa di un ...

Piazzapulita - Corrado Formigli preferisce Carola Rackete a Renzi : parole umilianti : Domani giovedì 19 settembre riprende su La7 Piazzapulita. Corrado Formigli preferisce intervistare Carola Rackete che trattare la secessione del Pd. La linea di questa edizione? "Nella prima puntata apparirà chiaramente. Intervisteremo in diretta, per la prima volta in una tv italiana, Carola Racke

Matteo Salvini - sfregio estremo : Carola Rackete nella tv italiana - dove sbarca : La donna più odiata da Matteo Salvini dopo essere sbarcata a Lampedusa sbarca nella tv italiana. Carola Rackete, la Capitana sarà ospite della prima puntata stagionale di Piazzapulita, come anticipa lo zelante sito TvBlog. La comandante della Sea Watch 3, protagonista assoluta delle cronache di iniz

A 'Piazzapulita' su La7 il 19 settembre sarà ospite Carola Rackete : Carola Rackete, l'ormai arcinota comandante dell'imbarcazione con scopi umanitari "Sea Watch", sarà ospite, a sorpresa, della prima puntata del programma di La7 "Piazzapulita", che andrà in onda giovedì 19 settembre. Come puntualmente segnalato da TV Blog, e poco fa confermato anche dalla pagina Facebook ufficiale della trasmissione, la capitana sarà in collegamento con Corrado Formigli, verosimilmente per parlare delle ultime circostanze che ...

Carola Rackete per la prima volta in una tv italiana : la 'capitana' ospite a Piazzapulita (Anteprima Blogo) : Carola Rackete sarà ospite della prima puntata stagionale di Piazzapulita. La comandante della Sea Watch 3, protagonista assoluta delle cronache di inizio estate, verrà intervistata in diretta da Corrado Formigli.La ‘capitana’ non sarà in studio ma in collegamento e risponderà alle domande del conduttore che, con molta probabilità, toccheranno la politica italiana con espliciti riferimenti all’ex Ministro dell’Interno Matteo Salvini.prosegui ...

Migranti : Medaglia d'onore per Carola Rackete - premiata dal Parlamento catalano : Palermo, 11 set. (AdnKronos) - Riconoscimento per Carola Rackete, il giovane capitano della nave Sea watch, che ha ricevuto a Barcellona la Medaglia d'onore dal Parlamento catalano. Carola Rackete è stata accompagnata alla cerimonia dal direttore della Ong spagnola Open Arms, anche lui premiato per

Carola Rackete : 'Pronta a ripartire - vergognosi i muri dell'Europa' : Nel corso di un'intervista a Repubblica, Carola Rackete, attivista tedesca e comandante della Sea Watch 3, si dichiara disponibile ad intervenire nuovamente in mare. La capitana della Sea Watch, che meno di tre mesi fa era entrata nel porto di Lampedusa con la nave carica di migranti tratti in salvo, violando così il divieto del Ministero dell'Interno, ritiene che sia dovere di ogni persona salvare delle vite umane. Le parole di Carola ...