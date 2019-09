Va alla stazione dei carabinieri a firmare e ruba il borsello di un militare

Un militare è stato colpito con un taglierino alla stazione di Milano : Un militare dell'esercito impegnato nell'operazione "Strade sicure" è stato colpito questa mattina con un taglierino da un uomo mentre si trovava all'esterno della stazione centrale di Milano, in Piazza Duca d'Aosta. Matteo Toia, caporale scelto dell'esercito di 34 anni, è stato aggredito mentre pre

Milano - ferisce al collo militare in stazione Centrale e grida “allah Akbar” : fermato 23enne yemenita : Lo ha aggredito alle spalle ferendolo al collo, vicino alla giugulare, con un tagliacarte e gridando “Allah Akbar”. Mahamad Fathe, 23enne yemenita con un permesso temporaneo di soggiorno scaduto, è stato fermato dopo avere colpito in stazione Centrale a Milano il caporale scelto Matteo Toia, in servizio per l’operazione ‘strade sicure’, mentre stava salendo su una camionetta. L’uomo è stato arrestato su disposizione ...

Roma - danneggiata la macchinetta mangiaplastica alla stazione Piramide. Raggi : “Incivili - non ci sono parole” : “Non ci sono parole: dei vandali hanno rotto la macchinetta mangiaplastica alla stazione metro di Piramide. Incivili. Atac ha avviato le indagini del caso, spero che i responsabili siano individuati al più presto”. Lo ha scritto sul proprio profilo Facebbok la sindaca di Roma, Virginia Raggi, pubblicando anche un video dei danni. Proprio nei giorni scorsi la sindaca aveva rivendicato i risultati ottenuti in pochi mesi dalle ...

Pugnala un militare davanti alla stazione Centrale a Milano - arrestato urla : “Allah Akbar” : L’aggressore l’ha preso alle spalle e Pugnalato alla gola. Ora si sta valutando se si tratti di uno squlibrato o di un gesto terroristico

allarme bomba a stazione Valle Aurelia : ordigno è in realtà caricatore cellulare : Roma – Ieri sera sono scattate le procedure d’emergenza alla stazione dei treni di Valle Aurelia, quando una bomba ananas è stata rinvenuta presso la porta d’ingresso di un convoglio regionale. Fortunatamente non si trattava di un vero ordigno bellico, bensì di un caricatore per smartphone, presumibilmente perso da qualche passeggero. Tuttavia la forma dell’oggetto ha gettato nel panico i pendolari della tratta ...

Il Perù si impegna a mettere fine alla deforestazione guidata dalla produzione di olio di palma : “vittoria epocale” per la biodiversità : La National Wildlife Federation ha informato che l’Associazione peruviana dei Produttori di olio di palma ha annunciato il suo impegno per un accordo per la produzione di olio di palma sostenibile e senza deforestazione. Per la National Wildlife Federation, questa è una vittoria epocale per gli animali selvatici e l’agricoltura sostenibile. Questo renderebbe il Perù il secondo Paese del Sud America, dopo la Colombia, ad impegnarsi in una ...

Foggia - volontari distribuiscono cibo e coperte ai clochard in stazione : multati dalla polizia ferroviaria perché senza biglietto : Erano sulle banchine della stazione di Foggia per assistere i senzatetto. Latte caldo, biscotti e coperte per i clochard sono costati una multa di 16,67 euro ai volontari dell’associazione Fratelli della stazione perché erano lì senza biglietto. La fredda formula usata sul modulo della multa è: “Privo di titolo di viaggio né interessato al servizio ferroviario per altra legittima ragione si introduceva arbitrariamente in ambito ...

Napoli - terrore tra la folla di piazza Garibaldi : 35enne accoltellato davanti alla stazione : Un 35enne é stato accoltellato ed è ricoverato all'ospedale Loreto Mare. L'aggressione è avvenuta intorno alle 18 nei pressi di piazza Garibaldi, all'incrocio su...

Spende 3 ore e 93 sterline per un appuntamento solo per essere insultata e scaricata alla stazione : il web la “ripaga” così [FOTO] : Un appuntamento andato davvero malissimo alla fine ha letteralmente “ripagato” una giovane donna per quanto subito. Jade Savage, 28 anni (vedi foto nella gallery scorrevole in alto), ha speso 3 ore e mezza a 93 sterline per viaggiare fino al luogo dell’appuntamento con un ragazzo che aveva conosciuto online. Ma qualcosa è andato storto fin dall’inizio. Appena ha messo piede fuori dalla stazione dei treni, Jade è stata insultata dal ragazzo ...

Febbre dopo viaggio all’estero - doppio caso di Dengue a Firenze : “Via alla disinfestazione” : doppio caso di Febbre Dengue a Firenze: si tratta di una coppia appena rientrata da un viaggio all'estero. L'uomo è ancor ricoverato, mentre la donna dovrebbe essere dimessa a breve. Al via le operazioni di disinfestazione anti-zanzare nelle zone di viale Duse e via Masaccio: "Interventi a scopo cautelativo per ridurre la possibilità di ulteriore contagio".Continua a leggere

Clandestino semina il panico alla stazione di Lecco : Le aggressioni nel sottopasso della stazione ferroviaria: un 24enne del Togo, irregolare e con precedenti penali, si è scagliato contro una ragazza di 18 anni e una donna di 55 Redazione Le aggressioni nel sottopasso della stazione ferroviaria: un 24enne del Togo, irregolare e con precedenti penali, si è scagliato contro una ragazza di 18 anni e una donna di 55. Clandestino ...

Stazione Spaziale : incendio vicino alla rampa - annullato lancio di cargo dal Giappone : A causa di un incendio divampato nei pressi della rampa, il lancio del razzo Giapponese H-2B dal centro Spaziale di Tanegashima è stato annullato: lo ha reso noto l’operatore del razzo, la Mitsubishi Heavy Industries. Era previsto alle 06:33 (ora locale). L’H-2B avrebbe dovuto trasportare alla ISS un carico di materiali, tra cui acqua, cibo, abiti e strumenti per esperimenti. L'articolo Stazione Spaziale: incendio vicino alla rampa, ...

Stazione Spaziale : incendio vicino alla rampa - annullato lancio di cargo dal Giappone : A causa di un incendio divampato nei pressi della rampa, il lancio del razzo Giapponese H-2B dal centro Spaziale di Tanegashima è stato annullato: lo ha reso noto l’operatore del razzo, la Mitsubishi Heavy Industries. Era previsto alle 06:33 (ora locale). L’H-2B avrebbe dovuto trasportare alla ISS un carico di materiali, tra cui acqua, cibo, abiti e strumenti per esperimenti. L'articolo Stazione Spaziale: incendio vicino alla rampa, ...

Lecco - nordafricano picchia due donne alla stazione : fermato : Federico Garau fermato dagli agenti della Polfer ed interrogato, il magrebino non ha saputo spiegare le ragioni del suo gesto. Tanta paura per le due vittime: la 56enne finisce in ospedale per accertamenti È stato fermato il cittadino straniero che lunedì mattina ha aggredito senza alcuna ragione due donne incontrate nel sottopassaggio della stazione ferroviaria di Lecco. Si tratta di un 30enne nordafricano, con regolare permesso di ...