Si fa il bagno nella vasca con lo smartphone in carica | le cade nell’acqua e muore

“Hai fatto il bagno nella fogna?”. Alessia Marcuzzi mostra il lato b ma i commenti la distruggono : Avete visto, è iniziato Temptation Island Vip 2 con Alessia Marcuzzi. Ed è proprio la bellissima conduttrice che è al centro di una inutile polemica, in queste ore. Un gruppo di hater l’ha brutalmente umiliata sui vari social network. Per quale ragione? Nessun motivo, come sempre, si sono attaccati a un dettaglio senza dubbio sciocco. Per il momento Alessia Marcuzzi si trova in Sardegna impegnata con le registrazioni della seconda edizione di ...

Grande Fratello - Taylor Mega ed Erica Piamonte insieme in suite : il bagno nella vasca è “bollente” ma qualcosa va storto : L’amicizia tra Taylor Mega ed Erica Piamonte continua ad attirare l’attenzione dei media e dei followers. L’influencer e l’ex inquilina della casa del Grande Fratello hanno deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza insieme in Calabria e tra le stories spunta un bagno “bollente” nella vasca idromassaggio della loro suite. Nelle immagini Taylor è completamente nuda ed Erica versa del sapone ...

bagno di folla per Maradona nella presentazione ufficiale a La Plata - spunta anche Napoli : Diego Armando Maradona torna in Argentina per allenare il Gimnasia La Plata: dopo la firma sul contratto annuale e l’ufficialità è tempo di presentazione nello stadio Juan Carmelo Zerillo, meglio conosciuto come ‘stadio del Bosque’. Tanti festeggiamenti per le strade della città hanno anticipato l’arrivo dell’ex fuoriclasse azzurro, chiamato a risollevare le sorti di una squadra attualmente ultima in ...

VIDEO F1 - GP Italia 2019 : bagno di folla e autografi per Vettel e Leclerc nella fan zone : Tempo di fan zone per Charles Leclerc e Sebastian Vettel: i due piloti della Ferrari si mostrano con un animo piuttosto tranquillo mentre firmano autografi per i tifosi. Di sicuro non è insoddisfatto il monegasco, che partirà oggi dalla pole position, dopo una delle sessioni di qualifica dal finale più, in un certo senso, curioso che si sia visto negli ultimi tempi. Al tedesco, invece, serve una prova per dimostrare di essere ancora il pilota ...

Nella notte madre accompagna il figlio in bagno - quando torna nella camera trova l’altra figlia di 4 mesi a terra con il viso pieno di sangue - in casa non c’era nessuno… : Una storia agghiacciante quella che ci apprestiamo a raccontare. Un giovane madre, Ashley Rodgers, aveva accompagnato suo figlio di 6 anni in bagno, subito dopo era ritornata in cameretta e aveva trovato l’altra sua figlioletta di soli 4 mesi a terra con il suo viso pieno di sangue. La donna aveva cercato in tutta la casa qualcuno che avesse compiuto un simile gesto, invece nell’abitazione non c’era nessuno. La donna prima di ...

Si fa il bagno nella Fontana di Trevi - daspo e multa per 38enne : Roma – A Roma ieri pomeriggio, alle 18.30, un cittadino di nazionalita’ italiana di 38 anni e’ stato bloccato da una pattuglia del I Gruppo Centro della Polizia locale a Fontana di Trevi: l’uomo era appena entrato in acqua con un cartello attaccato al collo, un amplificatore e una maschera, con l’intento di portare avanti un’azione dimostrativa. Gli agenti lo hanno fatto uscire e sanzionato secondo quanto ...

Valeria Marini nuda nella vasca da bagno : “Sei stellare” - : Ludovica Marchese In occasione del lancio del suo nuovo singolo, Valeria Marini posa nuda nella vasca da bagno di un hotel di lusso. I fan: “Sei stellare” Dopo il bagno nella Fontana di Trevi che le è costato caro, Valeria Marini non smette di sorprendere i suoi fan su Instagram e, con like e commenti alla mano, l’ultimo scatto è stato un vero e proprio successo. Sul profilo Instagram della Marini, infatti, è apparso un video tanto ...

Nella serie The Witcher di Netflix ci sarà la celebre scena della vasca da bagno : Ebbene sì, a quanto pare Nella serie The Witcher di Netflix ci sarà una scena Nella vasca da bagno.La showrunner, Lauren Schmidt Hissrich, ha confermato a io9 che "c'è una vasca da bagno in questa stagione. Non ti dirò chi c'è Nella vasca, ma c'è una vasca da bagno". La presenza della scena, dunque, rende chiaro come la serie, oltre a ispirarsi ai libri di Andrzej Sapkowski, farà riferimento anche alla serie di giochi di CD Projekt RED.Come ...

Neonata muore dissanguata nella vasca da bagno subito dopo il parto : Una Neonata è stata trovata morta in una vasca da bagno all’interno di un bed and breakfast a Termini. La piccola era in una pozza di sangue: accanto, la madre di 29 anni che la stava vegliando, iscritta nel registro degli indagati con l’accusa di infanticidio in condizione di abbandono. Durante l’interrogatorio ha detto di non sapere di essere incinta.\\ Sarebbe morta dissanguata accanto a sua madre, in una vasca da bagno, appena ...

È stata una leggerezza! Valeria Marini si scusa per il bagno nella Fontana della Barcaccia : Dopo l'attenzione mediatica, la showgirl si è vista costretta a chiedere perdono. Ora dovrà pagare una multa di 550 euro e forse rischia un Daspo urbano. La bravata di Valeria Marini, che ieri si è immersa nella Fontana della Barcaccia a Piazza di Spagna, mentre girava alcune scene del suo nuovo videoclip, Me gusta, ha fatto molto discutere. Tutti i telegiornali nazionali hanno dato la notizia e i commenti sul web sono stati molto ...

Ho male alle mani - forse l’ho strangolata! Roberta - uccisa nella vasca da bagno dal fidanzato : "Ho male alle mani, credo di averla strangolata". Con queste parole Francesco D'Angelo ha confessato prima al padre e poi agli inquirenti l'omicidio della sua fidanzata, la 32enne Roberta Perillo, trovata morta nella vasca da bagno della sua casa di via Rodi a San Severo, in provincia di Foggia, nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 11 luglio. L'uomo, 37 anni e affetto da problemi psichici, l'avrebbe ammazzata al culmine di un litigio. \\Fermato ...

Il sexy bagno! Taylor Mega nei guai per il tuffo nella fontana a Milano : L’influencer Taylor Mega il 10 luglio ha deciso di far decidere ai suoi follower di Instagram cosa fare durante tutto il giorno, tramite la funzione sondaggi. Dopo una colazione con uova e salsiccia, un outfit con pantofole unicorno e costume intero Mega, l’influencer ha deciso di sfidare la legge e di compiere un gesto che in queste ore sta facendo discutere.\\ Taylor Mega ha iniziato la giornata dalla colazione proponendo diverse alternative ...

Taylor Mega senza limiti! bagno nella fontana del castello di Milano : Dopo i topless e le provocazioni, Taylor Mega si spinge ancora oltre e fa il Bagno in una delle fontane più note e importanti di Milano, quella davanti al castello Sforzeco in pieno centro cittadino e lo fa in tenuta balneare. Se fino a ora è valso il detto “farne una più di Bertoldo”, a partire da quest'anno sarà valido anche il detto “farne una più di Taylor Mega.” La sexy influencer trentina è scatenata un questa estate infuocata ...

Malore nella vasca da bagno! Bimba di 4 anni in coma irreversibile : La tragedia a Solbiate Arno e nonostante i soccorsi immediati ed il trasporto in ospedale, la Bimba è peggiorata ed ora è in coma irreversibile. Una terribile tragedia si è consumata nella serata di mercoledì in una casa a Solbiate Arno, comune a sud di Varese. Una bambina di quattro anni è stata colta da Malore nella vasca da bagno ed ora è ricoverata in coma irreversibile all’ospedale di Bergamo.-- È stata la mamma, di ...