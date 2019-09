Sala su San Siro | «Non è il Comune a volervi rinunciare»

Stadio Milan e Inter - il sindaco Sala : “San Siro è un monumento ma…” : “La mia posizione su San Siro e su un nuovo Stadio a Milano e’ chiara da sempre. Per me San Siro e’ la storia del calcio, e’ un monumento di Milano e quindi da qui bisognerebbe ripartire. Grazie alle spiegazioni di Milan e Inter, apparse oggi su alcuni quotidiani, e’ finalmente evidente a tutti che non e’ l’amministrazione comunale a volere rinunciare a San Siro; sono le societa’ calcistiche ...

Sala : «Milan e Inter valutino il recupero di San Siro» : Sul futuro dello stadio Giuseppe Meazza di Milano «il procedimento che il Comune di Milano sta scegliendo è dare voce al Consiglio Comunale, in maniera che sia il consiglio stesso a dare indicazioni alla Giunta. Saranno loro a doversi esprimere». Queste le parole del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, riportate da “Radiocor”. Sala ha parlato […] L'articolo Sala: «Milan e Inter valutino il recupero di San Siro» è stato realizzato da Calcio e ...

CorSport : la provocazione di Sala a Inter e Milan : “Vi vendo San Siro a 70 milioni” : Nella questione stadio Milanese Interviene il sindaco Sala prendendo tutti in contropiede. Il Corriere dello Sport racconta che ieri il sindaco di Milano ha dichiarato: “A questo punto ci sono due ipotesi sul tavolo: uno stadio nuovo a San Siro o uno stadio a Sesto San Giovanni. Io ne aggiungerei una terza: noi siamo disponibili a cedere San Siro qualora si volesse considerare anche l’ipotesi San Siro”. Tutto nasce dalla ...

San Siro - la proposta del sindaco Sala a Inter e Milan : “Disponibile anche a vendere lo stadio”. La via per uscire dallo stallo e salvare il Meazza : “Noi siamo disponibili a cedere San Siro, qualora si volesse considerare anche questa ipotesi“. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, mette sul tavolo esplicitamente la possibilità che Inter e Milan possano comprare lo stadio Meazza per poi rimetterlo a nuovo. Una terza via, per provare a sbloccare uno stallo che ormai va avanti da tempo, con le due società di calcio che finora hanno sempre spinto per l’opzione di un impianto ...

Sala : disponibili a cedere San Siro a Inter e Milan : Sala: disponibili a cedere San Siro a Inter e Milan. "A quanto capisco, ci sono due ipotesi sul tavolo: uno stadio a San Siro o uno a Sesto"

Inter e Milan - il sindaco Sala : "San Siro è in vendita". Quanto costa lo stadio : occasione unica : "Finora sul tavolo ci sono due ipotesi: un nuovo stadio a San Siro e un nuovo stadio a Sesto San Giovanni. Io metterei sul tavolo una terza opzione: siamo disponibili a cedere San Siro, qualora i club considerassero questa ipotesi". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, ai microfoni de La Gazzett

Stadio Milan - il sindaco Sala apre alla vendita di San Siro – VIDEO : Giuseppe Sala apre alla ipotesi di vendere lo Stadio di San Siro a Milan e Inter. Il sindaco di Milano, sollecitato dai giornalisti sulla vicenda del nuovo Stadio che le due società meneghine starebbero pensando di costruire a Sesto San Giovanni, ha messo sul piatto la disponibilità del Comune a trattare una eventuale cessione dello storico impianto. Queste le parole di Sala: “A questo punto ci sono due ipotesi sul tavolo: uno Stadio ...

Milano - Sala : disposti a cedere San Siro : 11.57 "A questo punto ci sono due ipotesi sul tavolo: uno stadio nuovo a San Siro o uno stadio a Sesto San Giovanni. Io ne aggiungerei una terza, noi siamo disponibili a cedere San Siro, qualora si volesse considerare anche l'ipotesi di utilizzare la struttura esistente". Lo ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che precisa:"Ovviamente il Comune con San Siro non vuole farci soldi:siamo disponibilissimi a una valutazione di un ente ...

Stadio Milan e Inter - la proposta del sindaco Sala : “disponibili a cedere San Siro” : “Siamo disponibili a cedere San Siro, qualora si volesse considerare l’ipotesi”. Importante proposta del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nei confronti di Inter e Milan, per risolvere il problema Stadio, dichiarazioni rilasciate a margine dell’inaugurazione del negozio Uniqlo in piazza Cordusio. “Dobbiamo compendiare l’Interesse pubblico della citta’ e le legittime aspirazioni di societa’ ...

San Siro - Sala invita Inter e Milan a sottoporre i progetti ai cittadini : Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha invitato le squadre della città, Milan e Inter, a sottoporre ai cittadini i progetti per il nuovo stadio. “Il mio e’ un invito non un obbligo” ha precisato oggi a margine dell’inaugurazione della Scuola Futuro Lavoro, aggiungendo che “non abbiamo ancora fissato il giorno ma certamente ci vedremo a breve, anche perché mi sembra che il tema stia diventando molto ...

San Siro - il sindaco Sala : “Inter e Milan condividano il progetto con la città”. I club : “Ancora due settimane” : Il sindaco di Milano Sala interviene con chiarezza nella questione nuovo San Siro. Il progetto che sarà scelto, ha dichiarato, deve essere condiviso con la città. Inter e Milan devono mostrarlo ai cittadini, “altrimenti l’opzione rimane sempre e solo tra un nuovo e teorico stadio e la ristrutturazione di San Siro”. In altre parole, scrive il Corriere Milano, il sindaco ha detto che la dichiarazione di interesse pubblico arriverà solo dopo che la ...

Nuovo San Siro - Sala : «I club lo facciano vedere ai cittadini» : Il progetto per il Nuovo stadio di San Siro torna a far parlare di sé. Il termine di 90 giorni per la dichiarazione di pubblico interesse di Palazzo Marino scade tra poco più di un mese, e si cerca di capire quali saranno le prossime mosse. Ieri – scrive “La Gazzetta dello Sport” – è […] L'articolo Nuovo San Siro, Sala: «I club lo facciano vedere ai cittadini» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul ...

